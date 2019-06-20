В Тульской области управляющая компания накопила 3 млн рублей долгов по зарплате

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Ситуация разрешилась только после того, как к делу подключились судебные приставы.

В отдел судебных приставов Чернского и Плавского районов поступилли 146 исполнительных производств. Причина была в том, что одна из местных управляющих компаний задолжала своим сотрудникам зарплату на более чем 3 млн рублей.

Руководство организации не выполняло требования добровольно, поэтому судебные приставы вынесли постановление о взыскании денег с банковского счета должника и огранили расходные операции по кассе.

«В результате проделанной работы задолженность по заработной плате в полном объеме перечислена 146 взыскателям», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.