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В Тульской области управляющая компания накопила 3 млн рублей долгов по зарплате
Ситуация разрешилась только после того, как к делу подключились судебные приставы.
В отдел судебных приставов Чернского и Плавского районов поступилли 146 исполнительных производств. Причина была в том, что одна из местных управляющих компаний задолжала своим сотрудникам зарплату на более чем 3 млн рублей.
Руководство организации не выполняло требования добровольно, поэтому судебные приставы вынесли постановление о взыскании денег с банковского счета должника и огранили расходные операции по кассе.
«В результате проделанной работы задолженность по заработной плате в полном объеме перечислена 146 взыскателям», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.
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