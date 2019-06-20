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Губернатор Тульской области прокомментировал прямую линию Президента РФ
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области прокомментировал прямую линию Президента РФ

Алексей Дюмин: «Владимир Владимирович подтвердил социальную направленность политики государства».

20 июня прошла 17-я прямая линия Президента РФ Владимира Путина. В этом году поступило более 2,6 млн обращений. Глава государства отвечал на вопросы более четырех часов.
 
В течение всей трансляции на видеосвязи находились члены федерального правительства и главы регионов, в том числе губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
 

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области

— На прямой линии президента получили отражение все наиболее острые для страны проблемы. Владимир Владимирович подтвердил социальную направленность политики государства, еще раз указал на главную конечную цель нацпроектов — повышение качества жизни людей. Сегодня на развитие важнейших отраслей выделяются достаточно большие средства, но они не всегда эффективно используются — как, например, в случае с лекарственным обеспечением. Для регионов это, безусловно, важный посыл — больше ответственности на местах. Нацпроекты — это проверка эффективности работы каждого руководителя.
 
По словам главы региона, реализации нацпроектов уделяется приоритетное внимание. За каждым из них закреплены ответственные должностные лица и делается всё, чтобы людям были понятны цели и видны результаты реализации нацпроектов.
 
Кроме того, по мнению Алексея Дюмина, важно, что президент обратил внимание на поддержку фермерства как основы сельского уклада жизни, сохранения и развития локальных брендовых продуктов. В Тульской области стремятся поддерживать своих фермеров не только за счет программ с федеральным финансированием, но и находят возможность оказать им дополнительную помощь средствами регионального бюджета.
 

«Во внешней политике президент также обозначил твердость своего курса: Россия должна быть сильной, продолжать развивать импортозамещение, добиваться экономического прорыва. Тульская область как индустриальный регион и мастерская России будет делать всё, чтобы вносить в эти задачи как можно более серьезный вклад», — заключил Алексей Дюмин.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:06 −18
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