8 сентября музей «Куликово поле» приглашает туляков в атриум кремля и музейный квартал

Рассказываем о мероприятиях, которые состоятся в День города при участии музея-заповедника «Куликов поле» и Музейно-выставочного центра «Тульские древности».

В День города для туляков открыли новую выставку в самом сердце Тулы и приоткрыли тайны новых пространств в Музейном квартале на улице Металлистов.

атриум тульского кремля

В 11.00 открылась выставка «Куликовская битва в изобразительном искусстве». На выставке представлено более 50 живописных и графических работ советских и российских художников, объединенных темой Куликовской битвы.

Куликовская битва нашла свое отражение в многочисленных произведениях русской живописи. Широко известны произведения Ореста Кипренского, Михаила Авилова, Александра Бубнова, Ильи Глазунова, Виктора Маторина, создавших полотна, проникнутые высоким чувством патриотизма и любви к Отечеству. Продолжая традиции живописцев XIX–XX веков, современные художники обращаются к истории знаменитого события и создают новые сюжеты Куликовского сражения.

На выставке представлены работы наших современников Евгения Данилевского, Сергея Репина, Василия Сухова, Ивана Уралова, Никиты Фомина, Максима Фаюстова, Сергея Трошина, Владимира Зенина, Евгения Корнеева, Екатерины Камыниной и других авторов. Сергея Троишина и нашу землячку Екатерину Камынину мы ждем на открытии выставки.

музейный квартал, ул. металлистов

12.00 – 16.00

Музейный квартал: улица Металлистов, дом 1

8 сентября тулякам расскажут об исследованиях Тульской археологической экспедиции в историческом центре города, в том числе – на тульской набережной и на улице Металлистов, которые проводились в 2013-2018 годах. Изучаем яркие находки и знакомимся с работой археологов и реставраторов.

Музейный квартал: улица Металлистов, дом 8

Открытие одной из первых интерактивных площадок музейного квартала, где можно отчеканить памятную монетку с тульским гербом, а также узнать об истории нашего здания и о его ближайшем будущем. В День Куликовской битвы поговорим и о главном празднике Куликова поля – 638 годовщине сражения, которую Тульская область отметит 15 сентября.

музей «Тульские древности»

8 сентября музей «Тульские древности» приглашает на новую встречу с мастером Екатериной Зерновой. Она посвящена 638-й годовщине Куликовской битвы. В этот день любители рукоделия создадут интерьерное украшение с символом Куликова поля – седовласым ковылем.

Панно из натуральных цветов и листьев быстро рассыплется, а созданная вместе с Екатериной Зерновой работа окажется более долговечной благодаря современному материалу фоамирану. Из него-то и будут сделаны полевые цветы и листики растений. Но главная роль будет отведена ковылю.

Не упустите возможность сделать своими руками неповторимый сувенир, который не только украсит ваш дом, но и станет приятным напоминанием о заповедном Куликовом поле.

Стоимость билета – 100 рублей.

Возрастные рекомендации – 6+.