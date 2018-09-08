На Крестовоздвиженской площади в Туле открыт поющий фонтан

Фото Дмитрия Дзюбина.

Еще несколько месяцев назад на Крестовоздвиженской площади было оживленное круговое движение и большая парковка. Теперь здесь пешеходная зона с поющим фонтаном.

Губернатор обратился к тулякам:

– Дорогие туляки, я вас всех поздравляю с праздником, с Днём города-героя Тулы! Сегодня мы с вами открываем то, что делали вместе, обсуждали и вносили свои предложения. Это фонтан работает уже несколько недель, здесь уже гуляют мамочки с детьми, отдыхает молодежь и люди старшего возраста. Пусть это будет началом крупного благоустройства областного центра, столицы нашего региона! Я рад, что у нас все получилось. Пусть это все живет, и станет вашим любимым местом отдыха. Пусть это даст импульс, чтобы в Туле и Тульской области появлялось как можно больше таких площадок. Здоровья, счастья вам и процветания нашему региону.

Глава региона с детьми нажали кнопку, и фонтан на Крестовоздвиженской площади в Туле был официально запущен.