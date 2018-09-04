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На День города на Казанской набережной выступит SunSay
Фото Алексея Пирязева.

На День города на Казанской набережной выступит SunSay

Фьюжн-фанк-рэгги-группа основана экс-вокалистом группы 5'nizza и уже успела завоевать сердца меломанов по всему миру.

8 сентября туляков и гостей города ждет торжественное открытие Казанской набережной.

С 11.00 начнется работа различных фотозон, интерактивных развлекательных культурных пространств и кинотеатра под открытым небом.

С 12.00 — театрализованное открытие проекта «Тульская набережная»: гостей мероприятия ждет танцевальный марафон, музыкальный фестиваль и модные сеты от Dj Mayson.

Главным событием дня станет выступление группы SunSay в 20.00.

Музыка SunSay — это всегда философские тексты под аккомпанемент из микса, где встречается регги, джаз, фанк, фолк, хип-хоп, электронные ритмы. Жанры сплетаются и перемешиваются, представляя случайным слушателям и искушенным меломанам то, что называют world music.

География концертов SunSay выходит далеко за пределы страны — их песни собирают полные залы в Европе и Америке.

Сюжет: День города-2018
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:03 +1
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Место
Казанская набережнаяТула

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