Экс-нападающий «Арсенала» Артем Дзюба будет капитаном сборной

Фото: РФС.

Сборная России собралась в Новогорске для подготовки к матчу Лиги Наций против Турции (7 сентября, Трабзон) и контрольной встрече с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону).Об этом сообщается на сайте РФС. После тренировки на вопросы журналистов ответил главный тренер Станислав Черчесов.

В частности, представителей СМИ, как и всех болельщиков, интересовало, кто же станет капитаном.

Станислав Черчесов - Капитаном будет Дзюба. Мы с ним поговорили на эту тему, и он готов нести эту ношу на нынешнем сборе. Всё идет своим чередом, — заявил Черчесов.

Также не стал скрывать тренер, кто будет основным вратарем в матче с Турцией — это Андрей Лунёв.

Задачи сборной России на Лигу Наций — самые высокие.

- Выигрывать надо всегда: если это получится, значит все будет правильно, и мы будем там, где должны быть. Мы постараемся побеждать в каждом матче. Я сегодня несколько раз прочитал формулы, которые там присутствуют: для меня все понятно, но зачем этим загружать футболистов? Мы сейчас во второй лиге, и нам надо выходить в первую, — отметил Станислав Саламович.