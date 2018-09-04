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Экс-нападающий «Арсенала» Артем Дзюба будет капитаном сборной
Фото: РФС.

Экс-нападающий «Арсенала» Артем Дзюба будет капитаном сборной

Об этом рассказал тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Сборная России собралась в Новогорске для подготовки к матчу Лиги Наций против Турции (7 сентября, Трабзон) и контрольной встрече с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону).Об этом сообщается на сайте РФС. После тренировки на вопросы журналистов ответил главный тренер Станислав Черчесов.

В частности, представителей СМИ, как и всех болельщиков, интересовало, кто же станет капитаном.

Станислав Черчесов

- Капитаном будет Дзюба. Мы с ним поговорили на эту тему, и он готов нести эту ношу на нынешнем сборе. Всё идет своим чередом, — заявил Черчесов.

Также не стал скрывать тренер, кто будет основным вратарем в матче с Турцией — это Андрей Лунёв.

Задачи сборной России на Лигу Наций — самые высокие.

- Выигрывать надо всегда: если это получится, значит все будет правильно, и мы будем там, где должны быть. Мы постараемся побеждать в каждом матче. Я сегодня несколько раз прочитал формулы, которые там присутствуют: для меня все понятно, но зачем этим загружать футболистов? Мы сейчас во второй лиге, и нам надо выходить в первую, — отметил Станислав Саламович.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:51 0
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