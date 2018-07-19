20 июля в Туле откроется фестиваль «Театральный дворик»

Фото из архива Myslo

20 июля в Туле откроется Х международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик». В фестивале примут участие около 70 коллективов из России, Испании, США, Швеции, Белоруссии, более 500 артистов.

В день открытия пройдет карнавальное шествие. Построение начнется в 16.00, это будет самостоятельный карнавальный перформанс с интерактивом, мастер-классами. С 15.00 будет работать творческая лаборатория по изготовлению карнавальных костюмов. Каждый желающий туляк под руководством дизайнеров и актеров из Санкт-Петербурга сможет изготовить для себя импровизированный карнавальный костюм и принять участие в шествии. Карнавальное шествие начнется в 16.30 от улицы Пушкинской, пройдет по пешеходной части проспекта Ленина и завершится на площади Ленина в 17.30.

В 17.30 на площади Ленина состоится торжественная церемония открытия и парад участников фестиваля. В день открытия будут параллельно работать три площадки - пл. Ленина, Тульский кремль и площадь перед Главпочтамтом.

Специально для церемонии открытия подготовлен уникальный театральный проект, над созданием которого работали известные огненно-пиротехнические команды, байк-шоу и творческая хореографическая мастерская. Завершится первый день фестиваля фейерверком на площади Ленина.

полная программа открытия фестиваля

ул.Пушкинская-пр.Ленина

15.00 — 16.30 — Творческая лаборатория по изготовлению карнавальных

костюмов. Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург), театр «Эрмитаж» (Тула)

(ул. Пушкинская)

16.00 — 16.30 — Построение колонны Карнавального шествия (ул.

Пушкинская)

16.30 — 17.30 — Карнавальное шествие (по пешеходной части пр. Ленина

до пл. Ленина)

Пл. Ленина 17.30 — 17.45 — Официальное открытие Х Международного Фестиваля уличных театров «Театральный дворик» 17.45 — 18.45 — Театрализованный парад участников Фестиваля 18.45 — 19.15 — Оркестр карнавальной музыки «Маракату?» (Москва). Интерактивное барабанное шоу. 19.15 — 20.00 — Otto il Bassotto (Италия). Шоу «Rubber Head». 20.00 — 20.45 — Театр «Странствующие куклы господина Пэжо» (Санкт- Петербург). Спектакль «Moonsters». 21.00 — 22.00 — Лаборатория Елены Порошиной «Команда+» (г. Серпухов). Спектакль «Сумерки». 21.50 — 22.00 — Театр огня «Эра» (Тула) 22.00 — Салют. Тульский Кремль 19.00 — 19.40 — Fane Solamente (Испания) 19.40 — 20.20 — Ансамбль позитивной музыки «Парнас» (Рязань). 20.25 — 21.05 — Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт- Петербург). «Оторвемся по-питерски» 21.10 — 22.00 — Ансамбль позитивной музыки «Парнас» (Рязань).

Главпочтамт

19.15 — 20.15 — Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск).

Хореографическая программа «Мова”.

20.45 — 20.55 — Мистер Арчи (Беларусь, Гродно). Фаер-шоу.

21.00 — 21.15 — Шоу-проект «Стихия» (Тула). Огненное шоу «Альбион»