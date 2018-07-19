20 июля в Туле откроется фестиваль «Театральный дворик»
Предлагаем вам полную афишу первого дня фестиваля уличных театров.
20 июля в Туле откроется Х международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик». В фестивале примут участие около 70 коллективов из России, Испании, США, Швеции, Белоруссии, более 500 артистов.
В день открытия пройдет карнавальное шествие. Построение начнется в 16.00, это будет самостоятельный карнавальный перформанс с интерактивом, мастер-классами. С 15.00 будет работать творческая лаборатория по изготовлению карнавальных костюмов. Каждый желающий туляк под руководством дизайнеров и актеров из Санкт-Петербурга сможет изготовить для себя импровизированный карнавальный костюм и принять участие в шествии. Карнавальное шествие начнется в 16.30 от улицы Пушкинской, пройдет по пешеходной части проспекта Ленина и завершится на площади Ленина в 17.30.
В 17.30 на площади Ленина состоится торжественная церемония открытия и парад участников фестиваля. В день открытия будут параллельно работать три площадки - пл. Ленина, Тульский кремль и площадь перед Главпочтамтом.
Специально для церемонии открытия подготовлен уникальный театральный проект, над созданием которого работали известные огненно-пиротехнические команды, байк-шоу и творческая хореографическая мастерская. Завершится первый день фестиваля фейерверком на площади Ленина.
ул.Пушкинская-пр.Ленина
15.00 — 16.30 — Творческая лаборатория по изготовлению карнавальных
костюмов. Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург), театр «Эрмитаж» (Тула)
(ул. Пушкинская)
16.00 — 16.30 — Построение колонны Карнавального шествия (ул.
Пушкинская)
16.30 — 17.30 — Карнавальное шествие (по пешеходной части пр. Ленина
до пл. Ленина)
Пл. Ленина
17.30 — 17.45 — Официальное открытие Х Международного Фестиваля
уличных театров «Театральный дворик»
17.45 — 18.45 — Театрализованный парад участников Фестиваля
18.45 — 19.15 — Оркестр карнавальной музыки «Маракату?» (Москва). Интерактивное барабанное шоу.
19.15 — 20.00 — Otto il Bassotto (Италия). Шоу «Rubber Head».
20.00 — 20.45 — Театр «Странствующие куклы господина Пэжо» (Санкт-
Петербург). Спектакль «Moonsters».
21.00 — 22.00 — Лаборатория Елены Порошиной «Команда+» (г.
Серпухов). Спектакль «Сумерки».
21.50 — 22.00 — Театр огня «Эра» (Тула)
22.00 — Салют.
Тульский Кремль
19.00 — 19.40 — Fane Solamente (Испания)
19.40 — 20.20 — Ансамбль позитивной музыки «Парнас» (Рязань).
20.25 — 21.05 — Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-
Петербург). «Оторвемся по-питерски»
21.10 — 22.00 — Ансамбль позитивной музыки «Парнас» (Рязань).
Главпочтамт
19.15 — 20.15 — Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск).
Хореографическая программа «Мова”.
20.45 — 20.55 — Мистер Арчи (Беларусь, Гродно). Фаер-шоу.
21.00 — 21.15 — Шоу-проект «Стихия» (Тула). Огненное шоу «Альбион»
21.20 — 22.00 — Театр огня и света «Fire Family» (Москва). Огненное шоу
«Иди за мечтой»
Интерактивно-карнавальная площадка (Тульский Кремль — пл.
Ленина)
19.00 — 22.00 — интерактивная программа и фотозона от театров-
участников Х Международного Фестиваля уличных театров
«Театральный дворик»:
«Весёлые великаны» (Беларусь, Могилёв), «Золотой театр» (Видное),
Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула), Дуэт
«Наедине» (Тула), Евгений Гитис (Москва), Илья Коржов (Тула),
Лаборатория невербального театра «Сомнамбула» (Москва), Мастерская
фехтовального искусства Макса Авдеева (Тула), Михаил Монин
(Москва), Молодёжный театр «Колесо» (Беларусь, Витебск),
Музыкальный театр «Gorizont Entertainment», Непредсказуемый
предсказатель (Санкт-Петербург), Загадочные гадалки (Санкт-
Петербург), Никита Измайлов (Москва), Проект Дарьи Гордеевой «Без
Слов» (Тула), Студия танца Екатерины Юруть «АРАКС» (Тула), Студия
цыганского танца «BohoDance» (Тула), Творческая группа Веры
Трофимовой (ТГВТ) (Тула), Театр «Небесная карусель» (Санкт-
Петербург), Театр «Постскриптум» (Москва), Театр «СоЛу» (Санкт-
Петербург), Театр «Странствующие куклы господина Пэжо» (Санкт-
Петербург), Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург), Театр в гриме «De
Bufo» (Уфа), Театр имени Которого Нельзя Называть. Никита Каракуц
(Санкт-Петербург), Театр Летающих Вещей (Санкт-Петербург), Театр
пантомимы и пластики «Малиновая гряда» (Нижний Новгород),
Театральное содружество «НОС» (Санкт-Петербург), Товарищество
актеров «МiрЪ» (Санкт-Петербург), Тольяттинский Уличный Театр
Живых Статуй (Тольятти), Тульский театр «Эрмитаж» (Тула), Уличный
Театр «Барселона» (Москва), Уличный театр «Bezlim F (theater)» (Санкт-
Петербург), Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург), Фолк-
проект LaVerden (Тула).