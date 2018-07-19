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Жители Тульской области за месяц взяли кредитов на 9,4 млрд рублей

Жители Тульской области за месяц взяли кредитов на 9,4 млрд рублей

В мае 2018 года туляки получили кредитов на 36,1% больше, чем годом ранее.

За май 2018 года туляки взяли в банках потребительских кредитов на сумму 9,4 млрд рублей. Это на 36,1% больше, чем годом ранее, отметили в Отделении Тула ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Жители региона, как и раньше, предпочитают брать кредиты в российских рублях. Кредиты в иностранной валюте составляют всего 0,4% от общего объема выданных заемных средств в мае 2018 года. Накопленный ссудный портфель физических лиц по итогам мая 2018 года составил в регионе 41,9 млрд рублей.

– Потребительское кредитование не первый месяц показывает положительную динамику. Этому способствует снижение ключевой ставки, вслед за которым снизились и ставки по кредитам. Кроме того, многие банки пересмотрели кредитные требования к заемщикам в сторону смягчения. У туляков появилась возможность использовать такой удобный финансовый инструмент, как потребительский кредит, для решения важных задач, – отмечает управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

сегодня, в 19:32 0
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