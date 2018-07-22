«Театральный дворик» в Туле: афиша на 22 июля
Сегодня последний день фестиваля.
Публикуем афишу на завершающий день фестиваля «Театральный дворик».
Набережная р. Упы (со стороны Пролетарского моста)
Экстрим
14.00 — 15.00 — Музыкальный театр «Gorizont Entertainment» (Тула).
«Галерея мюзиклов».
15.00 — 15.40 — «Золотой театр» (Видное). Спектакль «Алиса в Стране
Чудес»
15.40 — 15.50 — Проект Дарьи Гордеевой «Без Слов» (Тула).
Танцевальный перформанс «От холода до…»
15.50 — 16.50 — Театр Летающих Вещей (Санкт-Петербург). Спектакль
«Сказки наизнанку».
16.50 — 17.50 — Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск).
Хореографическая программа «Мова”.
17.55 — 18.10 — Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула).
«BohoDance».
18.15 — 18.55 — Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург). Спектакль «Weekend
на Марсе».
19.00 — 19.20 — Танцевальный дом BM1 (Тула).
19.20 — 19.50 — Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик»
(Тула). Спектакль «ЧАПЛИНшоу».
19.50 — 20.00 — Шоу-проект «Brio» (Тула). «Колыбельная».
20.00 — 20.30 — Музыкальный театр «Gorizont Entertainment». Металл-
опера «Первая волна».
21.00 — 21.10 — Мистер Арчи (Беларусь, Гродно). Фаер шоу.
21.15 — 21.30 — Театр огня и света «Стихия» (Тула). Огненное шоу
«Urban»
21.40 — 22.00 — «Пиромания» (Тула). Огненно-пиротехническое шоу
«Провокация».
Горячая бетонка
14.00 — 14.45 — Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург).
14.50 — 15.35 — Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-
Петербург). Музыкальный перформанс «Soundtrack большого города».
15.45 — 16.30 — Молодёжный театр «Колесо» (Беларусь, Витебск).
16.40 — 17.25 — Otto il Bassotto (Италия). Шоу «Rubber Head».
17.30 — 18.00 — Уличный театр «Bezlim F (theater)» (Санкт-Петербург).
Спектакль «Кстати о птичках”.
18.00 — 18.45 — Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-
Петербург). «Оторвемся по-питерски»
18.45 — 19.10 — Театр имени Которого Нельзя Называть. Никита
Каракуц (Санкт-Петербург). «Торт».
19.20 — 20.00 — Молодёжный театр «Колесо» (Беларусь, Витебск).
20.50 — 21.30 — Театр огня и света «Fire Family» (Москва). Огненное
шоу «Иди за мечтой»
21.40 — 22.00 — Театр огня «Эра» (Тула) Премьера огненного шоу
Главная сцена
14.00 — 14.40 — Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург). «Карнавал Солнца и
Луны»
15.00 — 16.00 Дмитрий Топтун и театр «Постскриптум» (Москва).
Интерактивное шоу корсетов.
16−20 — 16−30 — Тольяттинский Уличный Театр «Мечта» (Тольятти).
«Чемоданчик со сказками».
16.30 — 17.00 — Мастерская фехтовального искусства Макса Авдеева
(Тула). Мастер-класс по фехтовальному искусству.
17.00 — 17.10 — Творческое объединение «Индрик» (Тула). «Клан
саблезубого медведя».
17.10 — 17.40 — Струнный квартет «El Classic» (Тула). «Дерзкие струны».
17.45 — 18.30 — Fane Solamente (Испания)
18.30 — 18.40 — Никита Измайлов (Москва). Контактное жонглирование.
19.45 — 20.30 — ВИА «Волга-Волга» (Казань)
20.30 — 21.05 — Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург).
21.15 — 22.00 — ВИА «Волга-Волга» (Казань)
22.10 — 22.15 — Театрализованный парад участников Фестиваля
22.15 — 22.30 — Торжественное закрытие Х Международного Фестиваля
уличных театров «Театральный дворик»
22.30 — Салют
Театральные подМостки
13.30 — 15.30 — Независимая клоунада ДОЖ (Москва). Интерактивное
шоу «BAMBINI circo».
15.30 — 16.30 — Театр пантомимы и пластики «Малиновая гряда»
(Нижний Новгород). Спектакль-пантомима «Дом, который…».
16.30 — 16.45 — Студия танца Екатерины Юруть «АРАКС» (Тула). «Аракс».
16.45 — 17.00 — Уличный Театр «Барселона» (Москва). «Сказочный сон».
17.00 — 17.40 — Театр в гриме «De Bufo» (Уфа). Спектакль «P.S.».
17.40 — 18.10 — Фолк-проект LaVerden (Тула).
18.20 — 19.00 — Дмитрий Лобов (Тула) и барабанное шоу DrumTime
(Санкт-Петербург). Мастер-класс по игре на барабанах.
19.00 — 19.45 — Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург). Спектакль
«Нибелунги».
Забавная карусель
13.30 — 14.15 — Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург). Спектакль «Ловцы
снов».
14.15 — 15.15 — Театр «Небесная карусель» (Санкт-Петербург).
Интерактивное шоу «Сад мечты».
15.15 — 15.45 — Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург).
Спектакль «СПОРТ Или XXXXL».
15.45 — 16.15 — Струнный квартет «El Classic» (Тула). Baby-концерт.
16.20 — 17.05 — Театральное содружество «НОС» (Санкт-Петербург).
Спектакль «Сказ про печного зайца»
17.05 — 17.15 — Илья Коржов (Тула). Шоу «Волшебная эйфория».
17.15 — 17.50 — Тульский театр «Эрмитаж» (Тула). Спектакль
«Путешествие в рай».
17.50 — 18.20 — Михаил Монин (Москва). Интерактивное шоу фокусов с
элементами stand up.
18.20 — 19.00 — Дуэт «Наедине» (Тула). «Программа «КиНо&ты».
19.05 — 19.10 — Nanokovacs (Тула). Танцевальное шоу.
19.15 — 19.45 — Лаборатория невербального театра «Сомнамбула»
(Москва). Пантомима «Liberation»
Театральный пикник
13.00 — 22.00 — Уличный Театр «Барселона» (Москва). Аллея живых
скульптур
13.00 — 22.00 — Тольяттинский Уличный Театр «Мечта» (Тольятти).
Аллея живых скульптур.
13.00 — 22.00 — Непредсказуемый предсказатель и Загадочные гадалки
(Санкт-Петербург).
15.00 — 16.00 — Дмитрий Топтун и театр «Постскриптум» (Москва).
Интерактивное шоу корсетов.
15.00 — 20.00 — Спортивные игры FeFa 2018
19.45 — 20.20 — Товарищество актеров «МiрЪ» (Санкт-Петербург).
Импронада «ГогольМоголь».
Фотосушка
14.00 — 22.00 -Фестивальная Фотосушка