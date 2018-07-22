новости
новости
Регистрация
«Театральный дворик» в Туле: афиша на 22 июля
Фото из архива Myslo.

«Театральный дворик» в Туле: афиша на 22 июля

Сегодня последний день фестиваля.

Публикуем афишу на завершающий день фестиваля «Театральный дворик».

22 ИЮЛЯ

Набережная р. Упы (со стороны Пролетарского моста)

Экстрим

14.00 — 15.00 — Музыкальный театр «Gorizont Entertainment» (Тула).

«Галерея мюзиклов».

15.00 — 15.40 — «Золотой театр» (Видное). Спектакль «Алиса в Стране

Чудес»

15.40 — 15.50 — Проект Дарьи Гордеевой «Без Слов» (Тула).

Танцевальный перформанс «От холода до…»

15.50 — 16.50 — Театр Летающих Вещей (Санкт-Петербург). Спектакль

«Сказки наизнанку».

16.50 — 17.50 — Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск).

Хореографическая программа «Мова”.

17.55 — 18.10 — Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула).

«BohoDance».

18.15 — 18.55 — Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург). Спектакль «Weekend

на Марсе».

19.00 — 19.20 — Танцевальный дом BM1 (Тула).

19.20 — 19.50 — Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик»

(Тула). Спектакль «ЧАПЛИНшоу».

19.50 — 20.00 — Шоу-проект «Brio» (Тула). «Колыбельная».

20.00 — 20.30 — Музыкальный театр «Gorizont Entertainment». Металл-

опера «Первая волна».

21.00 — 21.10 — Мистер Арчи (Беларусь, Гродно). Фаер шоу.

21.15 — 21.30 — Театр огня и света «Стихия» (Тула). Огненное шоу

«Urban»

21.40 — 22.00 — «Пиромания» (Тула). Огненно-пиротехническое шоу

«Провокация».

Горячая бетонка

14.00 — 14.45 — Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург).

14.50 — 15.35 — Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-

Петербург). Музыкальный перформанс «Soundtrack большого города».

15.45 — 16.30 — Молодёжный театр «Колесо» (Беларусь, Витебск).

16.40 — 17.25 — Otto il Bassotto (Италия). Шоу «Rubber Head».

17.30 — 18.00 — Уличный театр «Bezlim F (theater)» (Санкт-Петербург).

Спектакль «Кстати о птичках”.

18.00 — 18.45 — Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-

Петербург). «Оторвемся по-питерски»

18.45 — 19.10 — Театр имени Которого Нельзя Называть. Никита

Каракуц (Санкт-Петербург). «Торт».

19.20 — 20.00 — Молодёжный театр «Колесо» (Беларусь, Витебск).

20.50 — 21.30 — Театр огня и света «Fire Family» (Москва). Огненное

шоу «Иди за мечтой»

21.40 — 22.00 — Театр огня «Эра» (Тула) Премьера огненного шоу

 

Главная сцена

14.00 — 14.40 — Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург). «Карнавал Солнца и

Луны»

15.00 — 16.00 Дмитрий Топтун и театр «Постскриптум» (Москва).

Интерактивное шоу корсетов.

16−20 — 16−30 — Тольяттинский Уличный Театр «Мечта» (Тольятти).

«Чемоданчик со сказками».

16.30 — 17.00 — Мастерская фехтовального искусства Макса Авдеева

(Тула). Мастер-класс по фехтовальному искусству.

17.00 — 17.10 — Творческое объединение «Индрик» (Тула). «Клан

саблезубого медведя».

17.10 — 17.40 — Струнный квартет «El Classic» (Тула). «Дерзкие струны».

17.45 — 18.30 — Fane Solamente (Испания)

18.30 — 18.40 — Никита Измайлов (Москва). Контактное жонглирование.

19.45 — 20.30 — ВИА «Волга-Волга» (Казань)

20.30 — 21.05 — Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург).

21.15 — 22.00 — ВИА «Волга-Волга» (Казань)

22.10 — 22.15 — Театрализованный парад участников Фестиваля

22.15 — 22.30 — Торжественное закрытие Х Международного Фестиваля

уличных театров «Театральный дворик»

22.30 — Салют

 

Театральные подМостки

13.30 — 15.30 — Независимая клоунада ДОЖ (Москва). Интерактивное

шоу «BAMBINI circo».

15.30 — 16.30 — Театр пантомимы и пластики «Малиновая гряда»

(Нижний Новгород). Спектакль-пантомима «Дом, который…».

16.30 — 16.45 — Студия танца Екатерины Юруть «АРАКС» (Тула). «Аракс».

16.45 — 17.00 — Уличный Театр «Барселона» (Москва). «Сказочный сон».

17.00 — 17.40 — Театр в гриме «De Bufo» (Уфа). Спектакль «P.S.».

17.40 — 18.10 — Фолк-проект LaVerden (Тула).

18.20 — 19.00 — Дмитрий Лобов (Тула) и барабанное шоу DrumTime

(Санкт-Петербург). Мастер-класс по игре на барабанах.

19.00 — 19.45 — Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург). Спектакль

«Нибелунги».

 

Забавная карусель

13.30 — 14.15 — Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург). Спектакль «Ловцы

снов».

14.15 — 15.15 — Театр «Небесная карусель» (Санкт-Петербург).

Интерактивное шоу «Сад мечты».

15.15 — 15.45 — Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург).

Спектакль «СПОРТ Или XXXXL».

15.45 — 16.15 — Струнный квартет «El Classic» (Тула). Baby-концерт.

16.20 — 17.05 — Театральное содружество «НОС» (Санкт-Петербург).

Спектакль «Сказ про печного зайца»

17.05 — 17.15 — Илья Коржов (Тула). Шоу «Волшебная эйфория».

17.15 — 17.50 — Тульский театр «Эрмитаж» (Тула). Спектакль

«Путешествие в рай».

17.50 — 18.20 — Михаил Монин (Москва). Интерактивное шоу фокусов с

элементами stand up.

18.20 — 19.00 — Дуэт «Наедине» (Тула). «Программа «КиНо&ты».

19.05 — 19.10 — Nanokovacs (Тула). Танцевальное шоу.

19.15 — 19.45 — Лаборатория невербального театра «Сомнамбула»

(Москва). Пантомима «Liberation»

 

Театральный пикник

13.00 — 22.00 — Уличный Театр «Барселона» (Москва). Аллея живых

скульптур

13.00 — 22.00 — Тольяттинский Уличный Театр «Мечта» (Тольятти).

Аллея живых скульптур.

13.00 — 22.00 — Непредсказуемый предсказатель и Загадочные гадалки

(Санкт-Петербург).

15.00 — 16.00 — Дмитрий Топтун и театр «Постскриптум» (Москва).

Интерактивное шоу корсетов.

15.00 — 20.00 — Спортивные игры FeFa 2018

19.45 — 20.20 — Товарищество актеров «МiрЪ» (Санкт-Петербург).

Импронада «ГогольМоголь».

 

Фотосушка

14.00 — 22.00 -Фестивальная Фотосушка

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:48 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Фестиваль Театральный дворикфестиваль

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В воскресенье за порядком в Туле проследит Максим Жуган
В воскресенье за порядком в Туле проследит Максим Жуган
В воскресенье в Тульской области продолжатся дожди
В воскресенье в Тульской области продолжатся дожди
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.