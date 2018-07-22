Второй день «Театрального дворика» в Туле: фоторепортаж

Фото Максима Останкина.

- Второй день юбилейного фестиваля провёл испытание на прочность для всех — организаторов, артистов, зрителей. И мы с честью выдержали его!

Друзья, мы благодарим всех, кто не ушёл с площадок! Всех артистов, которые выступали под дождём, босиком по лужам, в намокших костюмах. Зрителей, которые верно и стойко оставались на площадках, поддерживая любимые коллективы. Ведущих, которые оставались на своём посту и собирали вокруг площадок всех неравнодушных, — пишут организаторы «Театрального дворика» в группе ВКонтакте.

Если вы из-за непогоды или других причин не смогли посетить фестиваль, смотрите наш большой фоторепортаж!