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Второй день «Театрального дворика» в Туле: фоторепортаж
Фото Максима Останкина.

Второй день «Театрального дворика» в Туле: фоторепортаж

Даже дождь не помешал артистам!

- Второй день юбилейного фестиваля провёл испытание на прочность для всех — организаторов, артистов, зрителей. И мы с честью выдержали его!

Друзья, мы благодарим всех, кто не ушёл с площадок! Всех артистов, которые выступали под дождём, босиком по лужам, в намокших костюмах. Зрителей, которые верно и стойко оставались на площадках, поддерживая любимые коллективы. Ведущих, которые оставались на своём посту и собирали вокруг площадок всех неравнодушных, — пишут организаторы «Театрального дворика» в группе ВКонтакте.

Если вы из-за непогоды или других причин не смогли посетить фестиваль, смотрите наш большой фоторепортаж!

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"Театральный дворик" день второй, Фото: 31
"Театральный дворик" день второй, Фото: 32
"Театральный дворик" день второй, Фото: 33
"Театральный дворик" день второй, Фото: 34
"Театральный дворик" день второй, Фото: 35
"Театральный дворик" день второй, Фото: 36
"Театральный дворик" день второй, Фото: 37
"Театральный дворик" день второй, Фото: 38
"Театральный дворик" день второй, Фото: 39
"Театральный дворик" день второй, Фото: 40
"Театральный дворик" день второй, Фото: 41
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"Театральный дворик" день второй, Фото: 43
"Театральный дворик" день второй, Фото: 44
"Театральный дворик" день второй, Фото: 45
"Театральный дворик" день второй, Фото: 46
"Театральный дворик" день второй, Фото: 47
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"Театральный дворик" день второй, Фото: 49
"Театральный дворик" день второй, Фото: 50
"Театральный дворик" день второй, Фото: 51
"Театральный дворик" день второй, Фото: 52
"Театральный дворик" день второй, Фото: 53
"Театральный дворик" день второй, Фото: 54
"Театральный дворик" день второй, Фото: 55
"Театральный дворик" день второй, Фото: 56
"Театральный дворик" день второй, Фото: 57
"Театральный дворик" день второй, Фото: 58
"Театральный дворик" день второй, Фото: 59
"Театральный дворик" день второй, Фото: 60
"Театральный дворик" день второй, Фото: 61
"Театральный дворик" день второй, Фото: 62
"Театральный дворик" день второй, Фото: 63
"Театральный дворик" день второй, Фото: 64
"Театральный дворик" день второй, Фото: 65
"Театральный дворик" день второй, Фото: 66
"Театральный дворик" день второй, Фото: 67
"Театральный дворик" день второй, Фото: 68
"Театральный дворик" день второй, Фото: 69
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"Театральный дворик" день второй, Фото: 115
"Театральный дворик" день второй, Фото: 116
"Театральный дворик" день второй, Фото: 117
"Театральный дворик" день второй, Фото: 118
"Театральный дворик" день второй, Фото: 119
"Театральный дворик" день второй, Фото: 120
"Театральный дворик" день второй, Фото: 121
"Театральный дворик" день второй, Фото: 122
"Театральный дворик" день второй, Фото: 123
"Театральный дворик" день второй, Фото: 124
"Театральный дворик" день второй, Фото: 125
"Театральный дворик" день второй, Фото: 126
"Театральный дворик" день второй, Фото: 127
"Театральный дворик" день второй, Фото: 128
"Театральный дворик" день второй, Фото: 129
"Театральный дворик" день второй, Фото: 130
"Театральный дворик" день второй, Фото: 131
"Театральный дворик" день второй, Фото: 132
"Театральный дворик" день второй, Фото: 133
"Театральный дворик" день второй, Фото: 134
"Театральный дворик" день второй, Фото: 135
"Театральный дворик" день второй, Фото: 136
"Театральный дворик" день второй, Фото: 137
"Театральный дворик" день второй, Фото: 138
"Театральный дворик" день второй, Фото: 139
"Театральный дворик" день второй, Фото: 140
"Театральный дворик" день второй, Фото: 141
"Театральный дворик" день второй, Фото: 142
"Театральный дворик" день второй, Фото: 143
"Театральный дворик" день второй, Фото: 144
"Театральный дворик" день второй, Фото: 145
"Театральный дворик" день второй, Фото: 146
"Театральный дворик" день второй, Фото: 147
"Театральный дворик" день второй, Фото: 148
"Театральный дворик" день второй, Фото: 149
"Театральный дворик" день второй, Фото: 150
"Театральный дворик" день второй, Фото: 151
"Театральный дворик" день второй, Фото: 152
"Театральный дворик" день второй, Фото: 153
"Театральный дворик" день второй, Фото: 154
"Театральный дворик" день второй, Фото: 155
"Театральный дворик" день второй, Фото: 156
"Театральный дворик" день второй, Фото: 157
"Театральный дворик" день второй, Фото: 158
"Театральный дворик" день второй, Фото: 159
"Театральный дворик" день второй, Фото: 160
"Театральный дворик" день второй, Фото: 161
"Театральный дворик" день второй, Фото: 162
"Театральный дворик" день второй, Фото: 163
"Театральный дворик" день второй, Фото: 164
"Театральный дворик" день второй, Фото: 165
"Театральный дворик" день второй, Фото: 166
"Театральный дворик" день второй, Фото: 167
"Театральный дворик" день второй, Фото: 168
"Театральный дворик" день второй, Фото: 169
"Театральный дворик" день второй, Фото: 170
"Театральный дворик" день второй, Фото: 171
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"Театральный дворик" день второй, Фото: 174
"Театральный дворик" день второй, Фото: 175
"Театральный дворик" день второй, Фото: 176
"Театральный дворик" день второй, Фото: 177
"Театральный дворик" день второй, Фото: 178
"Театральный дворик" день второй, Фото: 179
"Театральный дворик" день второй, Фото: 180
"Театральный дворик" день второй, Фото: 181
"Театральный дворик" день второй, Фото: 182
"Театральный дворик" день второй, Фото: 183
"Театральный дворик" день второй, Фото: 184
"Театральный дворик" день второй, Фото: 185
"Театральный дворик" день второй, Фото: 186
"Театральный дворик" день второй, Фото: 187
"Театральный дворик" день второй, Фото: 188
"Театральный дворик" день второй, Фото: 189
"Театральный дворик" день второй, Фото: 190
"Театральный дворик" день второй, Фото: 191
"Театральный дворик" день второй, Фото: 192
"Театральный дворик" день второй, Фото: 193
"Театральный дворик" день второй, Фото: 194
"Театральный дворик" день второй, Фото: 195
"Театральный дворик" день второй, Фото: 196
"Театральный дворик" день второй, Фото: 197
"Театральный дворик" день второй, Фото: 198
"Театральный дворик" день второй, Фото: 199
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"Театральный дворик" день второй, Фото: 201
"Театральный дворик" день второй, Фото: 202
"Театральный дворик" день второй, Фото: 203
"Театральный дворик" день второй, Фото: 204
"Театральный дворик" день второй, Фото: 205
"Театральный дворик" день второй, Фото: 206
"Театральный дворик" день второй, Фото: 207
"Театральный дворик" день второй, Фото: 208
"Театральный дворик" день второй, Фото: 209
"Театральный дворик" день второй, Фото: 210
"Театральный дворик" день второй, Фото: 211
"Театральный дворик" день второй, Фото: 212
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"Театральный дворик" день второй, Фото: 214
"Театральный дворик" день второй, Фото: 215
"Театральный дворик" день второй, Фото: 216
"Театральный дворик" день второй, Фото: 217
"Театральный дворик" день второй, Фото: 218
"Театральный дворик" день второй, Фото: 219
"Театральный дворик" день второй, Фото: 220
"Театральный дворик" день второй, Фото: 221
"Театральный дворик" день второй, Фото: 222
"Театральный дворик" день второй, Фото: 223
"Театральный дворик" день второй, Фото: 224
"Театральный дворик" день второй, Фото: 225
"Театральный дворик" день второй, Фото: 226
"Театральный дворик" день второй, Фото: 227
"Театральный дворик" день второй, Фото: 228
"Театральный дворик" день второй, Фото: 229
"Театральный дворик" день второй, Фото: 230
"Театральный дворик" день второй, Фото: 231
"Театральный дворик" день второй, Фото: 232
"Театральный дворик" день второй, Фото: 233
"Театральный дворик" день второй, Фото: 234
"Театральный дворик" день второй, Фото: 235
"Театральный дворик" день второй, Фото: 236
"Театральный дворик" день второй, Фото: 237
"Театральный дворик" день второй, Фото: 238
"Театральный дворик" день второй, Фото: 239
"Театральный дворик" день второй, Фото: 240
"Театральный дворик" день второй, Фото: 241
"Театральный дворик" день второй, Фото: 242
"Театральный дворик" день второй, Фото: 243
"Театральный дворик" день второй, Фото: 244
"Театральный дворик" день второй, Фото: 245
"Театральный дворик" день второй, Фото: 246
"Театральный дворик" день второй, Фото: 247
"Театральный дворик" день второй, Фото: 248
"Театральный дворик" день второй, Фото: 249
"Театральный дворик" день второй, Фото: 250
"Театральный дворик" день второй, Фото: 251
"Театральный дворик" день второй, Фото: 252
"Театральный дворик" день второй, Фото: 253
"Театральный дворик" день второй, Фото: 254
"Театральный дворик" день второй, Фото: 255
"Театральный дворик" день второй, Фото: 256
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:23 +3
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