Лесные эльфы, саксофонисты и танцы на ходулях: в Туле открылся «Театральный дворик – 2018»

Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

Десятый международный фестиваль уличных театров традиционно проходит в оружейной столице. На три дня туляки гарантированно забудут о грустном!

20 июля состоялось торжественное открытие «Театрального дворика» — знакомого практически каждому жителю Тулы праздника театра, танца, музыки, вдохновения.

В этом году мероприятие поражает своим масштабом: в нем принимают участие более 600 человек из 60 театральных коллективов. Талантливые участники из разных городов России и даже из других стран (Италии, Испании, Беларуси) привезли в Тулу свои танцевальные номера, необычные театральные постановки, фаер-шоу, фирменные фокусные программы — словом, все, чего может пожелать даже самый искушенный зритель.

Карнавальное шествие традиционно ознаменовало начало фестиваля. Участники вместе со зрителями прошли огромной, пестрой колонной от улицы Пушкинской до площади Ленина, останавливаясь то тут, то там, будто приветствуя город и его жителей. От яркости рябило в глазах: причудливые костюмы были и у выступающих, и у зрителей. Одеться по-праздничному им помогал театр «СоЛу» (Санкт-Петербург), а также родной тульский «Эрмитаж».

На площади участников встретила команда организаторов и заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике Надежда Токовая. Она поприветствовала участников карнавала и поблагодарила организаторов за тщательную подготовку к фестивалю. Затем начался обратный отсчет: вся площадь сосчитала от десяти до одного, и «Театральный дворик — 2018» официально открылся.

Сразу после состоялся театрализованный парад участников. Все коллективы наградили сертификатами «Театрального дворика» и предоставили им возможность «прорекламировать» свое творчество зрителям.

Сразу после парада участники разошлись по площадкам и началось основное действо фестиваля – уличные спектакли, выступления фокусников, танцевальных коллективов и другие представления.

Мы не могли не пообщаться с пришедшими на открытие зрителями. Тем более, что многие из них пришли в необычных образах.

Эльвидес, как называет себя это необычное создание, впервые выбралась на «Театральный дворик» из Центрального парка (там, если кто-то вдруг не знает, есть портал в мир лесных эльфов). Отвлечься от волнения за белочек и деревья ей помогло яркое шоу.

- Мне все очень понравилось, особенно люди на ходулях. У всех такие классные костюмы, все веселые, это здорово! Но хотелось бы, чтобы пришло побольше народа. Пусть туляки наряжаются, придумывают собственные образы и приходят на такие праздники. Я вот обязательно еще раз приду! — пообещала эльфийка.

Настя и Люда на «Театральном дворике» не впервые, но впечатлений, по их словам, не меньше, чем от самого первого фестиваля. Девушки поучаствовали в мастер-классе по созданию карнавальных костюмов, прошли весь путь в колонне участников и даже успели на несколько площадок.

- Мне это интересно, потому что я училась в Лицее искусств на театральном отделении. Театр у меня, можно сказать, в крови, — призналась Люда.

Настя же добавила: «До этого я была всего на одном „Театральном дворике“, поэтому хочу везде успеть, все рассмотреть получше. Весело, динамично, ярко, энергично… Эпитеты можно подбирать бесконечно».

Миша и Карен решили удивлять не внешним видом, а своей экипировкой: ребята пришли на «Театральный дворик» с моноциклом и укулеле. Карен учится играть на этом экзотическом инструменте и уже делает первые успехи, Миша же, по его собственному признанию, с гавайской гитарой любит просто позировать.

- Я на «Театральном дворике» уже был, сейчас для Миши провожу экскурсию, — рассказал Карен. — Больше всего мне нравятся ожившие статуи. На следующий год обещаю прийти не в качестве зрителя, а уже как участник!

- А меня вот утащил палач с плюшевым топором, — пожаловался Миша. - Видимо, что-то натворил…Ждите нас на следующий год: меня так же с моноциклом, Карена так же с укулеле!

Впереди два дня яркого театрального действа. Не упустите возможность окунуться в волшебную атмосферу фестиваля. Полную афишу «Театрального дворика-2018» можно посмотреть здесь.