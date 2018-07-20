«Театральный дворик» в Туле: афиша на 21 июля

Фото из архива Myslo.

В Туле открылся фестиваль уличных театров «Театральный дворик». В этом году он пройдет всего три дня — с 20 по 22 июля. Туляков ждут яркие и незабываемые выступления артистов.

Публикуем афишу на 20 и 21 июля.

20 июля

Пл. Ленина 17.30 — 17.45 — Официальное открытие Х Международного Фестиваля уличных театров «Театральный дворик» 17.45 — 18.45 — Театрализованный парад участников Фестиваля 18.45 — 19.15 — Оркестр карнавальной музыки «Маракату?» (Москва). Интерактивное барабанное шоу. 19.15 — 20.00 — Otto il Bassotto (Италия). Шоу «Rubber Head». 20.00 — 20.45 — Театр «Странствующие куклы господина Пэжо» (Санкт- Петербург). Спектакль «Moonsters». 21.00 — 22.00 — Лаборатория Елены Порошиной «Команда+" (г. Серпухов). Спектакль «Сумерки». 21.50 — 22.00 — Театр огня «Эра» (Тула) 22.00 — Салют. Тульский Кремль 19.00 — 19.40 — Fane Solamente (Испания) 19.40 — 20.20 — Ансамбль позитивной музыки «Парнас» (Рязань). 20.25 — 21.05 — Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт- Петербург). «Оторвемся по-питерски» 21.10 — 22.00 — Ансамбль позитивной музыки «Парнас» (Рязань).

Главпочтамт

19.15 — 20.15 — Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск).

Хореографическая программа «Мова”.

20.45 — 20.55 — Мистер Арчи (Беларусь, Гродно). Фаер-шоу.

21.00 — 21.15 — Шоу-проект «Стихия» (Тула). Огненное шоу «Альбион»

21.20 — 22.00 — Театр огня и света «Fire Family» (Москва). Огненное шоу «Иди за мечтой» Интерактивно-карнавальная площадка (Тульский Кремль — пл. Ленина) 19.00 — 22.00 — интерактивная программа и фотозона от театров- участников Х Международного Фестиваля уличных театров «Театральный дворик»: «Весёлые великаны» (Беларусь, Могилёв), «Золотой театр» (Видное), Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула), Дуэт «Наедине» (Тула), Евгений Гитис (Москва), Илья Коржов (Тула), Лаборатория невербального театра «Сомнамбула» (Москва), Мастерская фехтовального искусства Макса Авдеева (Тула), Михаил Монин (Москва), Молодёжный театр «Колесо» (Беларусь, Витебск), Музыкальный театр «Gorizont Entertainment», Непредсказуемый предсказатель (Санкт-Петербург), Загадочные гадалки (Санкт- Петербург), Никита Измайлов (Москва), Проект Дарьи Гордеевой «Без Слов» (Тула), Студия танца Екатерины Юруть «АРАКС» (Тула), Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула), Творческая группа Веры Трофимовой (ТГВТ) (Тула), Театр «Небесная карусель» (Санкт- Петербург), Театр «Постскриптум» (Москва), Театр «СоЛу» (Санкт- Петербург), Театр «Странствующие куклы господина Пэжо» (Санкт- Петербург), Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург), Театр в гриме «De Bufo» (Уфа), Театр имени Которого Нельзя Называть. Никита Каракуц (Санкт-Петербург), Театр Летающих Вещей (Санкт-Петербург), Театр пантомимы и пластики «Малиновая гряда» (Нижний Новгород), Театральное содружество «НОС» (Санкт-Петербург), Товарищество актеров «МiрЪ» (Санкт-Петербург), Тольяттинский Уличный Театр Живых Статуй (Тольятти), Тульский театр «Эрмитаж» (Тула), Уличный Театр «Барселона» (Москва), Уличный театр «Bezlim F (theater)» (Санкт- Петербург), Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург), Фолк- проект LaVerden (Тула). 21 ИЮЛЯ 1. Рисуй! (пр. Ленина 90 к2, корпус № 6 ТулГУ) 14.00 — 14.40 — Театр в гриме «De Bufo» (Уфа). Спектакль «Лыба». 14.40 — 15.00 — Евгений Гитис (Москва). «Клоун Жека и сумасшедший велосипед». 15.00 — 16.00 — Театр Летающих Вещей (Санкт-Петербург). Спектакль «Супер-Ы». 14.00 — 16.00 Непредсказуемый предсказатель (Санкт-Петербург) 2. Добивайся! (пр. Ленина 84а, угол жилого дома) 14.00 — 14.45 — Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург). Спектакль «Ловцы снов». 14.45 — 15.10 — Театр имени Которого Нельзя Называть. Никита Каракуц (Санкт-Петербург). «Торт». 15.10 — 16.00 — Театр пантомимы и пластики «Малиновая гряда» (Нижний Новгород). Спектакль-пантомима «Дом, который…». 14.00 — 16.00 — Загадочная гадалка (Санкт-Петербург) 3. Беги! (пр. Ленина 84к1, спорткомплекс ТулГУ) 16.20 — 16.30 — Уличный Театр «Барселона» (Москва). «Сказочный сон». 16.30 — 17.10 — Тульский театр «Эрмитаж» (Тула). Спектакль «Mama mia». 17.10 — 17.35 — Театр имени Которого Нельзя Называть. Никита Каракуц (Санкт-Петербург). «Торт». 17.35 — 18.00 — Никита Измайлов (Москва). Контактное жонглирование 16.30 — 18.00 — Уличный Театр «Барселона» (Москва). Аллея живых скульптур 16.30 — 18.00 - Непредсказуемый предсказатель (Санкт-Петербург) 4. Расти! (пр. Ленина 84, корпус № 2 ТулГУ) 16.00 — 16.45 — Лаборатория Елены Порошиной «Команда+" (г. Серпухов). Спектакль «Мальчик-с-пальчик и его родители». 16.45 — 17.20 — Михаил Монин (Москва). Интерактивное шоу фокусов с элементами stand up. 17.20 — 17.45 — Лаборатория невербального театра «Сомнамбула» (Москва). Пантомима «Liberation». 17.50 — 18.00 — Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула). «BohoDance». 16.00 — 18.00 — Загадочная гадалка (Санкт-Петербург) 5. Береги! (пр. Ленина 95, корпус № 1 ТулГУ) 14.00 — 14.50 — Дмитрий Лобов и барабанное шоу театра «Эрмитаж» (Тула). Мастер-класс по игре на барабанах. 14.50 — 15.35 — Фолк-проект LaVerden (Тула). 15.35 — 16.00 — Клоун Лелик (Беларусь, Могилёв). Пантомима «Весёлый оркестр». 14.00 — 16.00 Уличный Театр «Барселона» (Москва). Аллея живых скульптур 14.00 — 16.00 — Загадочная гадалка (Санкт-Петербург) 6. Делись! (пр. Ленина 89, гимназия № 20) 14.00 — 14.30 — «Весёлые великаны» (Беларусь, Могилёв). Интерактивное шоу «Наездники». 14.30 — 14.40 — Проект Дарьи Гордеевой «Без Слов» (Тула). Танцевальный перформанс «От холода до…». 14.40 — 14.55 — Светлана Сидоренко (Тула). Вокальная программа. 15.00 — 16.00 — Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). Хореографическая программа «Мова». 14.00 — 16.00 — Тольяттинский Уличный Театр «Мечта» (Тольятти). Аллея живых скульптур. 7. Люби! (пр. Ленина 74−76, Толстовский сквер) 16.00 — 16.30 — Уличный театр «Bezlim F (theater)» (Санкт-Петербург). Спектакль «Кстати о птичках». 16.40 — 17.10 — Молодежный театр «Колесо» (Беларусь, Витебск) 17.15 — 17.25 — Тольяттинский Уличный Театр «Мечта» (Тольятти). «Чемоданчик со сказками». 17.30 — 18.00 — Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула). Спектакль «ЧАПЛИНшоу». 16.00 — 18.00 — Тольяттинский Уличный Театр «Мечта» (Тольятти). Аллея живых скульптур. 8. Мечтай! (пр. Ленина 85к1 — 85, Likёrka Loft) 16.00 — 16.40 — Группа «Билет на М.А.Р.С.» (Тула). «Джаз-кафе». 16.50 — 17.20 — Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург) и Илья Поляков (Санкт-Петербург). Спектакль «ЧТО делать?» 17.20 — 18.00 — Школа танцев «Cubana Club» (Тула). Мастер-класс по кубинской сальсе. 16.00 — 18.00 Непредсказуемый предсказатель и Загадочная гадалка (Санкт-Петербург) 9. Отдыхай! (пр. Ленина 85к2 — 85к1, Likёrka Loft)

18.00 — 18.45 — Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург). Спектакль

«Нибелунги»

18.45 — 19.20 — Независимое творческое объединение «Freak Fabrik»

(Москва). Спектакль «Эффект присутствия».

19.20 — 20.00 «Золотой театр» (Видное). Спектакль «Алиса в Стране

Чудес»

10. Летай! (пр. Ленина 79, Газпром межрегионгаз Тула)

18.00 — 18.30 — Уличный театр «Bezlim F (theater)» (Санкт-Петербург).

Спектакль «Кстати о птичках”.

18.30 — 18.40 — Тольяттинский Уличный Театр «Мечта» (Тольятти).

«Чемоданчик со сказками».

18.40 — 19.45 — Театр Летающих Вещей (Санкт-Петербург). Спектакль

«Сказки наизнанку».

19.45 — 20.20 — Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург).

18.00 — 19.30 — Тольяттинский Уличный Театр «Мечта» (Тольятти).

Аллея живых скульптур.

11. Рискуй! (пр. Ленина 61−63, Сквер тулякам-героям)

17.00 — 19.00 — FRAME FAM (Тула). Танцевальный батл.

19.10 — 19.50 — Михаил Монин (Москва). Интерактивное шоу фокусов с

элементами stand up.

20.00 — 20.30 — Мастерская фехтовального искусства Макса Авдеева

(Тула). Мастер-класс по фехтовальному искусству.

12. Танцуй! (пр. Ленина 44а, Государственный архив Тульской

области)

18.00 — 19.00 — Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск).

Хореографическая программа «Мова».

19.00 — 19.20 — Танцевальный дом BM1 (Тула).

19.20 — 19.30 — Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула).

«BohoDance».

19.30 — 20.30 — Театр пантомимы и пластики «Малиновая гряда»

(Нижний Новгород). Спектакль-пантомима «Дом, который…».

13. Пой! (пр. Ленина 43−45, Пушкинский сквер)

17.00 — 18.20 — Театр «Постскриптум» (Москва). Спектакль

«Таинственное происшествие в отеле Гринфингерс».

18.20 — 18.50 — Струнный квартет «El Classic» (Тула). «Дерзкие

струны».

18.55 — 19.25 — Лаборатория невербального театра «Сомнамбула»

(Москва). Пантомима «Liberation».

19.30 — 21.00 — Творческая группа Веры Трофимовой (ТГВТ) (Тула).

«Четыре мюзикла от ТГВТ».

21.10 — 22.00 — Театр невербального юмора «УНИСОН» (Москва).

Спектакль «Я играю на краю».

14. Дружи! (пр. Ленина 33, Главпочтампт)

17.20 — 18.10 — Театральное содружество «НОС» (Санкт-Петербург).

Спектакль «Метаморфозы».

18.20 — 18.50 — Дуэт «Наедине» (Тула). Программа «КиНо&ты».

18.50 — 19.00 — Творческое объединение «Индрик» (Тула). «Клан

саблезубого медведя».

19.00 — 19.30 — Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург). Спектакль

«Нашествие енотов».

19.35 — 20.30 — Театр «Небесная карусель» (Санкт-Петербург).

Спектакль «Небесная карусель».

20.30 — 21.00 — Позитив-бэнд «Jazzophrenia» (Тула). «Лето-паранойя».

21−00 — 21−50 — Театральное содружество «НОС» (Санкт-Петербург).

Спектакль-перформанс «Короткие пьесы».

21.50 — 22.00 — Мистер Арчи (Беларусь, Гродно). Фаер-шоу.

15. Радуйся! (Красноармейский пр. 1, угол на пересечении Красноармейского пр. и ул. Советской)

17.00 — 17.45 — Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург).

17.45 — 18.35 — Театр в гриме «De Bufo» (Уфа). Спектакль «Клюква».

18.35 — 19.20 — Fane Solamente (Испания)

19.20 — 20.00 — Фолк-проект LaVerden (Тула).

16. Благодари! (Тульский Кремль, Тульский кремль)

17.20 — 17.50 — «Весёлые великаны» (Беларусь, Могилёв).

Интерактивное шоу «Наездники».

18.00 — 18.40 — Оркестр русских народных инструментов «Тульские

узоры» (Тула). «Русские картинки».

18.50 — 19.30 — Otto il Bassotto (Италия). Шоу «Rubber Head».

19.30 — 20.40 — Театр «Постскриптум» (Москва). Спектакль

«Таинственное происшествие в отеле Гринфингерс».

20.40 — 21.20 — Тульский театр «Эрмитаж» (Тула). Спектакль

«Путешествие в рай».

21.00 — 21.30 — Товарищество актеров «МiрЪ» (Санкт-Петербург).

Импронада «ГогольМоголь».

21.25 — 22.00 — Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург).

Спектакль «Белые сны».

#МечтыСбываются (пл. Ленина)

16.00 — 16.20 — Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург).

16.20 — 17.10 — Театр «Небесная карусель» (Санкт-Петербург).

Спектакль «Небесная карусель».

17.10 — 18.00 — Независимая клоунада ДОЖ (Москва). «ЧЕМОДАНА

ШОУ».

18.00 — 18.45 — Молодежный театр «Колесо» (Беларусь, Витебск)

18.55 — 19.40 — «Red Elvises» (США).

19.50 — 20.35 — Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-

Петербург).

Музыкальный перформанс «Soundtrack большого города».

20.45 — 21.30 — «Red Elvises» (США).

21.20 — 22.00 — Театр огня и света «Fire Family» (Москва). Огненное

шоу «Иди за мечтой».

18.00 — 20.00 Уличный Театр «Барселона» (Москва). Аллея живых

скульптур

20.00 — 22.00 — Тольяттинский Уличный Театр «Мечта» (Тольятти).

Аллея живых скульптур.