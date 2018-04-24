За уклонение от армии жителю Донского грозит до двух лет лишения свободы

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Донского. Он подозревается в ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований).

По данным следствия, в период с июня 2017 по март 2018 года молодого человека неоднократно извещали о необходимости явиться в военкомат. Однако он, не имея уважительных причин и законных оснований для освобождения от службы, не являлся в военный комиссариат.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

Санкция ч. 1 ст. 328 УК РФ предусматривает различные виды наказания, в том числе лишение свободы на срок до двух лет.