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За уклонение от армии жителю Донского грозит до двух лет лишения свободы

За уклонение от армии жителю Донского грозит до двух лет лишения свободы

Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего дончанина.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Донского. Он подозревается в ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований).

По данным следствия, в период с июня 2017 по март 2018 года молодого человека неоднократно извещали о необходимости явиться в военкомат. Однако он, не имея уважительных причин и законных оснований для освобождения от службы, не являлся в военный комиссариат.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

Санкция ч. 1 ст. 328 УК РФ предусматривает различные виды наказания, в том числе лишение свободы на срок до двух лет.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:49 0
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