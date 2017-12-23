В Тульском кремле открылась новогодняя елка

Фото Алексея Пирязева

23 декабря в Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля более 300 детей вместе с Дедом Морозом зажгли огни на главном символе приближающегося праздника - новогодней елке.

В этот день маленьких гостей встречали герои любимых сказок и мультфильмов.

На мастер-классах все желающие смогли сделать елочные украшения и новогодние открытки.

Ирина Авдюшкина, заведующая Тульским военно-историческим музеем:

Ирина Авдюшкина - В прошлом году новогодняя елка стояла на улице. В этом году в кремле открылся Музейно-выставочный комплекс, и было принято решение перенести новогоднюю красавицу именно сюда. Все новогодние утренники будут проходить для детей бесплатно. Также гости нашего комплекса смогут сделать фотографию в исторических костюмах, предоставленных Тульским военно-историческим музеем. Мужчины смогут примерить на себя образ стрельца засечной черты, солдата Первой мировой или Крымской войн, а женщины - образ русских барышень конца XIX - начала XX веков.

Елена Бобкова - Мы пришли сюда вместе с сыном Даниилом. Нам очень понравилось! Все красочно и интересно. Здесь много героев мультфильмов, мы даже встретили нашу любимую Розу Барбоскину! А еще Дед Мороз и Снегурочка - дети очень довольны! На новогодних праздниках мы хотим сходить на все елки, посетить как можно больше таких мероприятий.

Юлия Борзенкова - Мы с дочкой Яной впервые в Музейно-выставочном комплексе. Здесь мы встретили много сказочных героев, очень здорово! Еще нам очень понравился Дед Мороз и его просто необыкновенная Снегурочка! Программа очень интересная: много игр, песен и танцев. Мы планируем сюда вернуться и еще ни раз!

Ольга и Анна Безменовы - Огромный плюс, что елка находится в помещении. Здесь тепло, не надо бояться, что ребенок замерзнет. Это очень удобно. Праздник нам понравился. Дочку уже покорили аниматоры в костюмах мультгероев. Думаю, мы станем здесь частыми гостями!

Также в Музейно-выставочном комплексе открылась выставка «Елка во все времена». Она будет работать до конца января.

А уже сегодня в 12.00 юных туляков ждет «Новогодняя сказка по-тульски», в 14.00 - мастер класс «Тульский ангел» от Ольги Кантиновой, в 15.00 - мастер-класс по изготовлению новогодних масок «Новогодний карнавал»; а в 15.30 - фотосессия «Новогодний карнавал».

Подробная афиша новогодних мероприятий в Тульском кремле здесь.