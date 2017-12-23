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В Тульском кремле открылась новогодняя елка
Фото Алексея Пирязева

В Тульском кремле открылась новогодняя елка

Праздничные мероприятия в кремле продлятся до 6 января.

23 декабря в Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля более 300 детей вместе с Дедом Морозом зажгли огни на главном символе приближающегося праздника  - новогодней елке. 

В этот день маленьких гостей встречали герои любимых сказок и мультфильмов.

На мастер-классах все желающие смогли сделать елочные украшения и новогодние открытки.

Ирина Авдюшкина, заведующая Тульским военно-историческим музеем:

Ирина Авдюшкина

- В прошлом году новогодняя елка стояла на улице. В этом году в кремле открылся Музейно-выставочный комплекс, и было принято решение перенести новогоднюю красавицу именно сюда. Все новогодние утренники будут проходить для детей бесплатно. Также гости нашего комплекса смогут сделать фотографию в исторических костюмах, предоставленных Тульским военно-историческим музеем. Мужчины смогут примерить на себя образ стрельца засечной черты, солдата Первой мировой или Крымской войн, а женщины - образ русских барышень конца XIX - начала XX веков.

Елена Бобкова

- Мы пришли сюда вместе с сыном Даниилом. Нам очень понравилось! Все красочно и интересно. Здесь много героев мультфильмов, мы даже встретили нашу любимую Розу Барбоскину! А еще Дед Мороз и Снегурочка - дети очень довольны! На новогодних праздниках мы хотим сходить на все елки, посетить как можно больше таких мероприятий.

Юлия Борзенкова

- Мы с дочкой Яной впервые в Музейно-выставочном комплексе. Здесь мы встретили много сказочных героев, очень здорово! Еще нам очень понравился Дед Мороз и его просто необыкновенная Снегурочка! Программа очень интересная: много игр, песен и танцев. Мы планируем сюда вернуться и еще ни раз!

Ольга и Анна Безменовы

- Огромный плюс, что елка находится в помещении. Здесь тепло, не надо бояться, что ребенок замерзнет. Это очень удобно. Праздник нам понравился. Дочку уже покорили аниматоры в костюмах мультгероев. Думаю, мы станем здесь частыми гостями!

Также в Музейно-выставочном комплексе открылась выставка «Елка во все времена». Она будет работать до конца января.

А уже сегодня в 12.00 юных туляков ждет «Новогодняя сказка по-тульски», в 14.00 - мастер класс «Тульский ангел» от Ольги Кантиновой, в 15.00 - мастер-класс по изготовлению новогодних масок «Новогодний карнавал»; а в 15.30 - фотосессия «Новогодний карнавал».

Подробная афиша новогодних мероприятий в Тульском кремле здесь.

Галерея
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 1
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 2
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 3
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 4
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 5
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 6
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 7
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 8
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 9
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 10
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 11
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 12
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 13
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 14
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 15
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 16
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 17
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 18
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 19
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 20
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 21
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 22
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 23
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 24
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 25
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 26
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 27
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 28
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 29
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 30
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 31
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 32
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 33
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 34
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 35
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 36
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 37
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 38
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 39
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 40
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 41
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 42
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 43
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 44
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 45
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 46
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 47
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 48
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 49
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 50
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 51
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 52
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 53
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 54
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 55
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 56
В Тульском кремле открылась новогодняя елка, Фото: 57
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