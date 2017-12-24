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В Тульской области снегоуборочный грузовик столкнулся с маршруткой
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Тульской области снегоуборочный грузовик столкнулся с маршруткой

В результате аварии пострадали 4 человека.

24 декабря около 8.00 неподалеку от деревни Карамышево Щекинского района произошло ДПТ — столкнулись снегоуборочный грузовик и двигавшийся за ним в попутном направлении «Мерседес-Спринтер».

В результате аварии 4 человека, которые находились в салоне «Мерседеса», получили травмы. По предварительным данным, пострадавшие — граждане Украины.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Управление ГИБДД по Тульской области призывает водителей быть особенно внимательными в сложных погодных условиях.

 

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:05 +1
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ДТПпострадали людисложные погодные условия
Место
Село КарамышевоЩекинский районТульская область

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