В Тульской области снегоуборочный грузовик столкнулся с маршруткой

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

24 декабря около 8.00 неподалеку от деревни Карамышево Щекинского района произошло ДПТ — столкнулись снегоуборочный грузовик и двигавшийся за ним в попутном направлении «Мерседес-Спринтер».

В результате аварии 4 человека, которые находились в салоне «Мерседеса», получили травмы. По предварительным данным, пострадавшие — граждане Украины.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Управление ГИБДД по Тульской области призывает водителей быть особенно внимательными в сложных погодных условиях.