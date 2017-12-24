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24 декабря по Туле дежурит Максим Колычев
Фото из архива Myslo

24 декабря по Туле дежурит Максим Колычев

По всем возникающим вопросам звоните по телефону 1391.

24 декабря ответственным за порядок в областной столице назначен заместитель начальника главного управления по благоустройству — начальник отдела по благоустройству главного управления по Пролетарскому территориальному округу Максим Колычев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу: (4872)47−20−34, (4872)47−20−37, 1391.

 
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:10 +2
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