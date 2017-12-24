24 декабря по Туле дежурит Максим Колычев

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По всем возникающим вопросам звоните по телефону 1391.

24 декабря ответственным за порядок в областной столице назначен заместитель начальника главного управления по благоустройству — начальник отдела по благоустройству главного управления по Пролетарскому территориальному округу Максим Колычев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу: (4872)47−20−34, (4872)47−20−37, 1391.