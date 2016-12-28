Тульский экзотариум работает в новогодние каникулы!

Со 2 по 8 января экспозиция Тульского экзотариума будет открыта для посещения с 10.00 до 18.00.

Со 2 по 8 января будет открыта для посещения экспозиция Тульского экзотариума.

С 10.00 до 18.00 обитатели экзотариума ждут в гости детей и взрослых!

Программа на новогодние каникулы

Показательное кормление животных «Ням-ням-шоу»

Завтрак в 10:30

Ужин в 16:00

Фото с животными

В новогодние каникулы посетителям представится возможность сфотографироваться с питомцами Тульского экзотариума – экзотическими змеями и, конечно же, с петухом – символом наступающего года!

«В цвете пламени»

Накануне Нового года в тульском зоопарке начала работу выставка «В цвете пламени». Все желающие смогут узнать всё об огне и пламени, а также увидеть змей с «огненной» окраской. Такие животные интересны как продукт селекции, в природе пылающий цвет непопулярен, на выставке нет ни одной «дикой» рептилии, в природе если и случаются яркости, то среди детенышей, которые с возрастом «выцветают» Из-за такой редкости огненный цвет высоко ценится у любителей и профессионалов.

Кроме того, в рамках выставки желающие смогут поучаствовать в игре, посвященной огню, и выиграть необычный приз.

Возрастное ограничение: 0+