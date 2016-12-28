Фото Максима Котенёва
Молодежный бульвар в Зареченском округе Тулы благоустроят
Работа будет вестись за счет спонсорских средств
Договор о пожертвовании денежных средств на благоустройство Молодежного бульвара в Зареченском округе сегодня подписали глава администрации Тулы Евгений Авилов и генеральный директор ПАО «НПО «Стрела» Вячеслав Чапкин.
Предприятие планирует потратить на благоустройство бульвара 5 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города.
«В сквере обустроят пешеходные дорожки, цветники, установят новые скамейки и урны, световые элементы, спортивное и игровое оборудование, выполнят уличное освещение», — сообщил собеседник издания.
Евгений Авилов поблагодарил руководителя предприятия за вклад в благоустройство Тулы.
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