Молодежный бульвар в Зареченском округе Тулы благоустроят

Фото Максима Котенёва

Работа будет вестись за счет спонсорских средств

Договор о пожертвовании денежных средств на благоустройство Молодежного бульвара в Зареченском округе сегодня подписали глава администрации Тулы Евгений Авилов и генеральный директор ПАО «НПО «Стрела» Вячеслав Чапкин.

Предприятие планирует потратить на благоустройство бульвара 5 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

«В сквере обустроят пешеходные дорожки, цветники, установят новые скамейки и урны, световые элементы, спортивное и игровое оборудование, выполнят уличное освещение», — сообщил собеседник издания.

Евгений Авилов поблагодарил руководителя предприятия за вклад в благоустройство Тулы.