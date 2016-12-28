Жители дома №69 по ул. Оборонной: «Власти не признают наш дом аварийным»

Тула, ул. Оборонная, 69. Фото Алексея Пирязева

В доме, считающемся объектом культурного наследия, давно рухнула половина крыши. Вместо помощи собственникам их обязали сделать ремонт за свой счет.

Разрушенная крыша, печное отопление и дыра в потолке — так живут туляки в доме, который называется объектом культурного наследия.

На ул. Оборонной, 69, в самом центре Тулы, есть деревянный дом XIX века постройки. Здание наполовину разрушено, но в нем по-прежнему живут люди.

Оксана Лесина Точная дата постройки дома неизвестна, но он появился точно не позже 1903 года. Строение принад­лежало конезаводчикам Романовым. И мы их далекие потомки. Дом ни разу капитально не ремонтировался. В 1968 году мы получили заключение экспертов о том, что износ здания составляет 62%. Нам пообещали расселение, поставили в очередь на получение нового жилья. А потом про нас забыли. Родители по-прежнему живут в этом доме в чудовищных условиях и боятся, что в один прекрасный день потолок обрушится им на голову.

Сейчас родители Оксаны, Владимир и Зоя Максимовы, вынуждены ютиться в комнатке размером девять квадратных метров, хотя в собственности у них площадь 30 «квадратов». Во вторую обрушившуюся часть дома пенсионеры просто опасаются заходить.

Жить в таких условиях невыносимо. В доме печное отопление, нет воды и газа. Сразу за входной дверью — деревянная лестница, которая зимой из-за перепада температур постоянно покрывается льдом. Владимир — инвалид второй группы с протезом ноги — вынужден каждый день спускаться по опасным ступенькам за водой.

Владимир Максимов За много лет мы уже привыкли жить в таких условиях. Приспосабливаемся как можем. Например, закрыли потолок клеенкой, потому что из-за разрушенной части дома вся крыша пришла в негодность. Дождь лил прямо к нам в комнату. Не жить же с дырой в потолке? А еще когда мимо проезжает трамвай, дом трясется так, что с полок все падает на пол.

Семья не может себе позволить купить новую недвижимость или снимать квартиру. Дом в центре города, где каждый клочок земли стоит огромных денег, покупать никто не спешит.

Все из-за путаницы в документах. Так вышло, что дом находится в собственности, а вот 14 соток земли на участке — государственные. Покупателей на такую недвижимость не найти.

Ольга Сускова Мы не понимаем, что делать с этим домом. Власти не хотят прояснять ситуацию и не дают нам никаких надежд. Восстановить дом за свой счет на наши пенсии мы не можем. Да и есть ли смысл ремонтировать такую развалину?

За помощью жители обратились в правительство Тульской области. Но в министерстве строительства и ЖКХ им ответили, что дом ни аварийным, ни непригодным для проживания не признан. А значит, расселять жителей не будут.

Кроме того, один из собственников во время вступления в наследство в 2014 году, получил охранное обязательство, восстановить объект культурного наследия за свой счет. Согласно документу мужчина обязан до 2019 года выполнить капитальный ремонт разрушенной крыши, полов, окон, дверей и лестниц.

– Единственная наша надежда — общественный резонанс. Мы просим власти решить нашу проблему — расселить нас или разрешить оформить землю, чтобы мы сами могли решить свой жилищный вопрос, — говорят жители.

Сейчас жители с ул. Оборонной, 69 готовят обращение к Президенту.