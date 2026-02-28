  1. Моя Слобода
В центре Тулы водитель Nissan Murano показал свое отношение к ПДД

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В центре Тулы водитель Nissan Murano показал свое отношение к ПДД

В канале «Автохамы и ДТП | Тула» в мессенджере MAX опубликовали кадры, снятые на ул. Льва Толстого. На записи видно, как водитель кроссовера нарушил правила дорожного движения.

«На перекрестке ул. Льва Толстого и ул. Свободы автомобиль Nissan Murano с госномером о799мн71 проехал на красный сигнал светофора. Перед этим еще и заехал за стоп-линию. Спешит, или ему пофигу на всех?», - возмутился автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
сегодня, в 16:16 0
