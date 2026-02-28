А президентом Союза ММА стал Сергей Фатеев.

Фото из архива Myslo.

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский вошел в президиум Союза ММА России.

Как пишет ТАСС, президентом Союза ММА России стал Сергей Фатеев. За его кандидатуру проголосовали 136 делегатов отчетно-выборной конференции организации.