Андрей Дубровский вошел в президиум Союза ММА России

А президентом Союза ММА стал Сергей Фатеев.

Фото из архива Myslo.

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский вошел в президиум Союза ММА России. 

Как пишет ТАСС, президентом Союза ММА России стал Сергей Фатеев. За его кандидатуру проголосовали 136 делегатов отчетно-выборной конференции организации.

сегодня, в 17:14
