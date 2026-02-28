  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. МЧС предупреждает о сходе снега и льда с крыш зданий - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

МЧС предупреждает о сходе снега и льда с крыш зданий

И напоминает правила безопасности.

МЧС предупреждает о сходе снега и льда с крыш зданий

В блийшие сутки в регионе возможен сход снега и льда с кровель. В связи с этим следует избегать нахождения в зоне падения в период оттепели. 

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:


— не приближайтесь к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега и не позволяйте находиться в таких местах детям;

— не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;

— при наличии ограждения опасного места не пытайтесь проходить за него, обойдите опасные места другой дорогой;

— не ходите по улице в наушниках — вы не услышите шума падающего снега с крыши.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:15 0
Другие статьи по темам
Прочее
снег оттепель крыши МЧС
Погода в Туле 28 февраля: до +4 градусов и осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 28 февраля: до +4 градусов и осадки
сегодня, в 09:09, 120 888 3
Синоптики: Снег пролежит долго, а март не будет тёплым
Жизнь Тулы и области
Синоптики: Снег пролежит долго, а март не будет тёплым
сегодня, в 12:12, 45 2072 2
Миляев в интервью радио «Спутник» заявил, что каждый житель может написать ему сообщение - видео
Жизнь Тулы и области
Миляев в интервью радио «Спутник» заявил, что каждый житель может написать ему сообщение - видео
сегодня, в 10:02, 31 879 -5
Тульские корабелы рассказали губернатору о своих морских победах
Жизнь Тулы и области
Тульские корабелы рассказали губернатору о своих морских победах
вчера, в 22:00, 57 1253 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В центре Тулы водитель Nissan Murano показал свое отношение к ПДД
В центре Тулы водитель Nissan Murano показал свое отношение к ПДД
В тульском ГКЗ проходит косплей-фестиваль Yuki no Odori
В тульском ГКЗ проходит косплей-фестиваль Yuki no Odori

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.