МЧС предупреждает о сходе снега и льда с крыш зданий

В блийшие сутки в регионе возможен сход снега и льда с кровель. В связи с этим следует избегать нахождения в зоне падения в период оттепели.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:



— не приближайтесь к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега и не позволяйте находиться в таких местах детям;



— не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;



— при наличии ограждения опасного места не пытайтесь проходить за него, обойдите опасные места другой дорогой;



— не ходите по улице в наушниках — вы не услышите шума падающего снега с крыши.