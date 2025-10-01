  1. Моя Слобода
  В Новомосковске мужчина поленился обойти грузовой поезд и лишился головы
В Новомосковске мужчина поленился обойти грузовой поезд и лишился головы
Кадр из видео телеграм-канала "Тула Жесть"

В Новомосковске мужчина поленился обойти грузовой поезд и лишился головы

ЧП произошло неподалёку от железнодорожного депо.

Утром 1 октября, в Новомосковске, на железнодорожных путях было обнаружено тело 40-летнего мужчины с отсечённой головой.

В линейном отделе полиции рассказали, что житель Узловского района накануне вечером был доставлен в больницу с алкогольной интоксикацией. Утром мужчина сбежал из медучреждения и отправился домой.

Чтобы не обходить стоящий на путях длинный грузовой состав, он решил сократить путь и пролезть под вагоном. Когда потерпевший находился внизу, состав начал движение, что и стало причиной трагедии.

вчера, в 18:32
Событие
железная дорогасмертьпоезд
Место
Тульская областьНовомосковск
