В Новомосковске мужчина поленился обойти грузовой поезд и лишился головы

Кадр из видео телеграм-канала "Тула Жесть"

Утром 1 октября, в Новомосковске, на железнодорожных путях было обнаружено тело 40-летнего мужчины с отсечённой головой.

В линейном отделе полиции рассказали, что житель Узловского района накануне вечером был доставлен в больницу с алкогольной интоксикацией. Утром мужчина сбежал из медучреждения и отправился домой.

Чтобы не обходить стоящий на путях длинный грузовой состав, он решил сократить путь и пролезть под вагоном. Когда потерпевший находился внизу, состав начал движение, что и стало причиной трагедии.