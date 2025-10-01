  1. Моя Слобода
Тульский отряд «ЛизаАлерт» проведёт лекцию для новичков

Вы ждали удобного момента, чтобы присоединиться к поискам пропавших людей? Он настал!

Волонтёры-поисковики приглашают в свои ряды всех желающих. После вводной лекции новички смогут в компании опытных единомышленников отправиться на свой первый поиск.

На мероприятии поисковики предоставят вводную информацию об отряде и направлениях его работы. Участники лекции узнают, как проходят поиски и какие методики при этом используются, где искать информацию об актуальных поисках и как к ним присоединиться, для чего лес делится на квадраты и почему туда нельзя идти в кроссовках.

«ЛизаАлерт» – это сообщество добровольцев, у которых нет зарплаты и графика, зато есть дружеская поддержка, бесплатное обучение, болота, буреломы, вкусный кофе в штабе и невероятная поисковая атмосфера.

Лекция пройдёт 7 октября, в 19.00, в конференц-зале отеля «Азимут» (ул. Советская, д. 3). Требуется регистрация по ссылке. Подробности можно уточнить по телефону: +7(953)955-04-07 (Анна).

вчера, в 19:10
Событие
лекция для новичковпоисковый отряд ЛизаАлертпоиск пропавших
Место
Тула
