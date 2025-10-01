Как в Туле отпраздновали День пожилых людей

Фото автора и Алексея Пирязева.

Праздник состоялся в рамках нацпроекта «Семья» и региональной программы «Активное долголетие». Жители старшего возраста приняли участие в мастер-классах, посетили тематические фотозоны.

Заместитель губернатора Тульской области Наталья Архипова зачитала поздравительный адрес губернатора Дмитрия Миляева:

— Сегодня мы с особым теплом отмечаем Международный день пожилых людей. Ваша жизнь — это живая история нашей страны и родного края, написанная вашим неустанным трудом, мудростью и стойкостью. Вы воспитали детей, подняли из руин страну, создали мощь и славу Тульской области.

И сегодня вы остаетесь для всех нас главным нравственным ориентиром, щедро делитесь опытом с подрастающим поколением, поддерживаете словом и делом семьи участников специальной военной операции, приближая долгожданную Победу.

Примите самые искренние слова благодарности за вашу самоотверженность, бесценный жизненный опыт и душевное тепло», — говорится в поздравлении.

На празднике наградили участников акции «Активное долголетие в лицах». В ее рамках жители региона делились в соцсетях своими секретами активного долголетия и творческими проектами.



Наталья Архипова и Александра Довгополая.

78-летняя Александра Довгополая из Узловой — волонтер. С первых дней СВО она и другие женщины серебряного возраста плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, шьют нижнее белье, матрасы, набивают подушки, вяжут шерстяные носки.

— Мы помогаем нашим ребятам от души! Есть работа, все созваниваемся: «Девочки, собираемся, сегодня нужно набивать подушки!» Мною движет глубокое чувство любви к Родине. Мой папа прошел всю войну, дошел до Берлина, у него было много орденов и медалей, так что патриотизм во мне — с детства. И когда началась специальная военная операция, я не могла остаться в стороне. Буду помогать до тех пор, пока мы не придем к Победе. А силы и энергия на это есть!

Узловчанке Тамаре Поздняковой 75 лет. До 70 лет Тамара Александровна преподавала в школе русский язык и литературу, а когда вышла на пенсию, то продолжила жить активно и ярко. Она получила награду в номинации «Я и мои новые возможности».

— Я занимаюсь северной ходьбой в клубе «Узловские скороходы», эта ходьба помогает держать тело в тонусе, тренирует более 90% мышц и, что важно, дарит общение с людьми. Я возглавляю женский клуб «Россияночка», мы объединяем женщин с разными интересами: проводим мастер-классы по ручному труду, организовываем праздники, экскурсии. Также я — серебряный волонтер, помогаем нашим ребятам — участникам СВО.

70-летний Виктор Зайцев из Белева в День пожилых людей получил награду в номинации «Я и активный образ жизни».

— Я очень много езжу по соревнованиям и всегда занимаю первые места. Спорт со мной с детства и до сих пор является неотъемлемой частью моей жизни. Занимаюсь легкой атлетикой и плаванием, работаю в спортивной школе инструктором тренажерного зала и еще преподаю плавание. Рекомендую всем заниматься спортом. И не курить — лично я никогда не курил! Я ощущаю себя на 45 лет, не больше!

Напомним, что благодаря программе «Активное долголетие» туляки серебряного возраста могут реализовать свои таланты, найти новых друзей, заниматься физкультурой и творчеством. Мероприятия программы доступны на сайте долголетие71.рф.