  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Как в Туле отпраздновали День пожилого человека - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Как в Туле отпраздновали День пожилых людей
Фото автора и Алексея Пирязева.

Как в Туле отпраздновали День пожилых людей

1 октября в Городском концертном зале состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей.

Праздник состоялся в рамках нацпроекта «Семья» и региональной программы «Активное долголетие». Жители старшего возраста приняли участие в мастер-классах, посетили тематические фотозоны. 

PAV-8726.jpg

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/69/ea/0c50-090d-47ce-8fa2-2070b8b20961/b09699b0-bb43-4c2c-a4ba-192c9b24d34d.jpg

Заместитель губернатора Тульской области Наталья Архипова зачитала поздравительный адрес губернатора Дмитрия Миляева:

— Сегодня мы с особым теплом отмечаем Международный день пожилых людей. Ваша жизнь — это живая история нашей страны и родного края, написанная вашим неустанным трудом, мудростью и стойкостью. Вы воспитали детей, подняли из руин страну, создали мощь и славу Тульской области.

И сегодня вы остаетесь для всех нас главным нравственным ориентиром, щедро делитесь опытом с подрастающим поколением, поддерживаете словом и делом семьи участников специальной военной операции, приближая долгожданную Победу.

Примите самые искренние слова благодарности за вашу самоотверженность, бесценный жизненный опыт и душевное тепло», — говорится в поздравлении.

На празднике наградили участников акции «Активное  долголетие в лицах». В ее рамках жители региона делились в соцсетях своими секретами активного долголетия и творческими проектами. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/69/ea/0c50-090d-47ce-8fa2-2070b8b20961/5e336a1c-4b2b-43f5-bed2-0b19742c7ce8.jpg
Наталья Архипова и Александра Довгополая. 

78-летняя Александра Довгополая из Узловой — волонтер. С первых дней СВО она и другие женщины серебряного возраста плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, шьют нижнее белье, матрасы, набивают подушки, вяжут шерстяные носки. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/69/ea/0c50-090d-47ce-8fa2-2070b8b20961/3fa0574a-8e53-4b74-a457-f65a468be9f7.jpg

— Мы помогаем нашим ребятам от души! Есть работа, все созваниваемся: «Девочки, собираемся, сегодня нужно набивать подушки!» Мною движет глубокое чувство любви к Родине. Мой папа прошел всю войну, дошел до Берлина, у него было много орденов и медалей, так что патриотизм во мне — с детства. И когда началась специальная военная операция, я не могла остаться в стороне. Буду помогать до тех пор, пока мы не придем к Победе. А силы и энергия на это есть!

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/69/ea/0c50-090d-47ce-8fa2-2070b8b20961/0537776f-d460-44d0-9ea7-215e7d5743aa.jpg

Узловчанке Тамаре Поздняковой 75 лет. До 70 лет Тамара Александровна преподавала в школе русский язык и литературу, а когда вышла на пенсию, то продолжила жить активно и ярко. Она получила награду в номинации «Я и мои новые возможности». 

— Я занимаюсь северной ходьбой в клубе «Узловские скороходы», эта ходьба помогает держать тело в тонусе, тренирует более 90% мышц и, что важно, дарит общение с людьми. Я возглавляю женский клуб «Россияночка», мы объединяем женщин с разными интересами: проводим мастер-классы по ручному труду, организовываем праздники, экскурсии. Также я — серебряный волонтер, помогаем нашим ребятам — участникам СВО.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/69/ea/0c50-090d-47ce-8fa2-2070b8b20961/8fd50ca4-90ed-4ec3-8512-c99c82e11fa3.jpg

70-летний Виктор Зайцев из Белева в День пожилых людей получил награду в номинации «Я и активный образ жизни». 

— Я очень много езжу по соревнованиям и всегда занимаю первые места. Спорт со мной с детства и до сих пор является неотъемлемой частью моей жизни. Занимаюсь легкой атлетикой и плаванием, работаю в спортивной школе инструктором тренажерного зала и еще преподаю плавание. Рекомендую всем заниматься спортом. И не курить — лично я никогда не курил! Я ощущаю себя на 45 лет, не больше! 

PAV-1065.jpg

Напомним, что благодаря программе «Активное долголетие» туляки серебряного возраста могут реализовать свои таланты, найти новых друзей, заниматься физкультурой и творчеством. Мероприятия программы доступны на сайте долголетие71.рф.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
вчера, в 18:21 0
Другие статьи по темам
Событие
День пожилого человекапраздникгериатрия
Люди
Татьяна КоломейцеваАнна СавищеваТатьяна АбросимоваНаталья АрхиповаДмитрий Марков
Место
Тульская областная клиническая больницаГКЗТула
Где в Туле отключат электроэнергию 2 октября
Жизнь Тулы и области
Где в Туле отключат электроэнергию 2 октября
вчера, в 22:00, 76 631 0
Средние зарплаты в Тульской области к 2028 году увеличатся до 110 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
Средние зарплаты в Тульской области к 2028 году увеличатся до 110 тысяч рублей
вчера, в 16:45, 45 1068 0
«Списанные издания – на домашнюю полку»: туляки могут бесплатно забрать себе книги из библиотек
Жизнь Тулы и области
«Списанные издания – на домашнюю полку»: туляки могут бесплатно забрать себе книги из библиотек
вчера, в 21:21, 31 637 1
На трамвайной остановке в Криволучье умерла женщина-контролер
Дежурная часть
На трамвайной остановке в Криволучье умерла женщина-контролер
вчера, в 20:45, 29 1571 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Новомосковске мужчина поленился обойти грузовой поезд и лишился головы
В Новомосковске мужчина поленился обойти грузовой поезд и лишился головы
Туляков приглашают на выставку картин тату-мастеров и на музыкальные квартирники
Туляков приглашают на выставку картин тату-мастеров и на музыкальные квартирники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.