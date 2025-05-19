Работа со сроком: туляков массово вербуют в наркодилеры

Согласно данным МВД России, за январь–март 2025 года в России на треть увеличилось число наркопреступлений. Их количество составило 60,7 тысячи. Основной рост правонарушений пришелся на сбыт наркотиков: за год число преступлений выросло сразу на 51%. В первом квартале этого года в России на треть увеличилось количество преступлений, связанных с наркотиками.

А количество преступлений, связанных с наркотиками в подростковой среде, с 2022 года возросло почти в два раза.



Ученик тульского колледжа, задержанный за покушение на сбыт наркотиков.

Только на прошлой неделе в Туле задержали трех несовершеннолетних «закладчиков». Схема вовлечения в наркобизнес довольно проста: кураторы пишут людям в соцсетях, предлагая легкое обучение, высокий доход и стабильный заработок. Несовершеннолетних соискателей, которые осознают криминальный характер работы, успокаивают враньем о том, что им ничего не будет из-за их юного возраста. Для совершеннолетних «курьеров» заготовлена сказка о том, что куратор лично «решит вопросики» с правоохранителями в случае задержания.

Рекламой о подобной работе забит не только даркнет, но и вполне себе легальный Telegram.

Разумеется, мы захотели попробовать, и бот моментально связал нас с куратором. После пары вводных предложений куратор честно признался, что работа нелегальна. Зато с её помощью курьер может заработать до 120 000 рублей в неделю:

— Работа заключается в следующем: поднять фасованный товар, разложить по городу, сделать фото с координатами и составить описание места. Без встреч и передач из в рук в руки! В среднем наши курьеры в неделю получают от 120 000 рублей.

Взяв минутку на размышление, мы спросили о том, как часто ловят курьеров и какие документы нужны, чтобы устроиться:

— Если работать по уму, то курьеров не ловят. То есть вам будут предоставлены правила на обучении и инструктаже, придерживаясь которых, вы будете работать максимально безопасно. Есть два варианта устройства: быстрый и без каких-то лишних заморочек — по фото паспорта; второй — по залогу 5000 рублей.

Фото документов — страховка на тот случай, если курьер «кинет» наркодельцов. Известны случаи, когда курьера находили по персональным данным и избивали, вымогая деньги. В ходе диалога мы уточнили, что же будет с нами, если нас все-таки задержат, — риск-то огромный:

— Кадровым менеджером я работаю уже 10 месяцев, до этого также работала курьером. На протяжении этого времени никого из моих курьеров не брали.

А если всё-таки попадаешься, то связываешься с куратором, и он решает твой вопрос. Выходишь и работаешь дальше, зарабатывая себе деньги.

Получив таким образом крайне «правдивые» ответы на вопросы, мы, наконец, сообщаем, что наш интерес — сугубо рабочий. В ответ на это куратор сообщает, что не против рассказать, почему не боится быть пойманным, правда, информацией готов поделиться за какие-то скромные 100 000 рублей.



Не дождавшись от нас ответа, куратор удалил свой аккаунт.

Несмотря на то, что практически каждый день в СМИ появляется информация о задержании наркокурьеров, люди идут на осознанный риск. И попадают за решетку довольно быстро.

— Полицейские принимают закладчиков с поличным на третий-четвертый раз. Для этого даже не нужны какие-то розыскные мероприятия. В городе все под камерами, поэтому оптовики уходят в лес. Въезд и выезд в такой точке обычно известны. Полицейские просто перекрывают их, тормозят машины и при обыске находят товар. Понятно, что на интернет-магазин или куратора так выйти тяжело, но закладчиков по этой схеме ловят без вопросов, — на условиях анонимности рассказал Myslo бывший сотрудник полиции.

Что касается малолетних курьеров, продолжает наш источник, то они идут на эту «работу» тоже вполне осознанно. Тема муссируется в прессе, и подростки просто не могут не осознавать её нелегальность. К сожалению, желание «срубить» моментальных и легких денег оказывается сильнее здравого смысла. Резюмирует официальный представитель МВД России Ирина Волк:

— Если вы все еще думаете, что несовершеннолетний = ничего не будет, запомните: участие в наркоторговле — это преступление. И для наркокурьеров ответственность за такие деяния весьма серьезная. Напомню, что санкция статьи 228.1 УК РФ предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного.

Как бороться с «закладчиками»:

К слову, если вы заметили в окно, как у вас во дворе кто-то возится с поиском закладок, сообщить об этом можно только по телефону 02. У специального антинаркотического подразделения нет отдельного номера и дежурной части, чтобы выехать оперативно. Но в общем порядке полиция на такие звонки реагирует.

Если нашли незаконный контент в Сети, не поленитесь, киньте ссылку правоохранителям.

Совет. Нашли подозрительную страничку, например, в «ВК»? Проще написать в службу поддержки именно этой соцсети. Это быстрее и эффективнее, чем писать или звонить полицейским и идти долгим путем.