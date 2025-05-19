Синоптики: метеорологическое лето наступит точно в срок

Фото Алексея Пирязева.

Неделя в Центральной России стартует с дождей и похолодания — по ночам +8…+13°, в дневные часы не выше +12…+17°. Будет ветрено — порывы западного ветра до 13 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 738 мм рт. ст. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

Распогодится только к четвергу. В этот день будет сухо и солнечно, воздух прогреется +16…+21°. В пятницу потеплеет еще на несколько градусов — +19…+24. А в выходные похолодает и зарядят дожди.

Под занавес мая прогнозируются дневные температуры +23…+28°. С 27-го числа и далее ожидается наступление так называемого метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше +15°. Смена климатических сезонов произойдет своевременно, и лето наступит точно в срок.

Календарное лето вообще может начаться с +25…+30°.