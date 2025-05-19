  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Синоптики: метеорологическое лето наступит точно в срок - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Синоптики: метеорологическое лето наступит точно в срок
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики: метеорологическое лето наступит точно в срок

Правда, до этого нас ждет недолгий период похолодания.

Неделя в Центральной России стартует с дождей и похолодания — по ночам +8…+13°, в дневные часы не выше +12…+17°. Будет ветрено — порывы западного ветра до 13 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 738 мм рт. ст. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

Распогодится только к четвергу. В этот день будет сухо и солнечно, воздух прогреется +16…+21°. В пятницу потеплеет еще на несколько градусов — +19…+24. А в выходные похолодает и зарядят дожди.

Под занавес мая прогнозируются дневные температуры +23…+28°. С 27-го числа и далее ожидается наступление так называемого метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше +15°. Смена климатических сезонов произойдет своевременно, и лето наступит точно в срок.

Календарное лето вообще может начаться с +25…+30°.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 15:20 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
дождисиноптикипохолодание

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
С начала года тулякам выплатили 2,6 млрд рублей по больничным листам
С начала года тулякам выплатили 2,6 млрд рублей по больничным листам
Работа со сроком: туляков массово вербуют в наркодилеры
Работа со сроком: туляков массово вербуют в наркодилеры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.