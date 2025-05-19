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Советский округ Тулы останется без горячей воды до июня
Фото Алексея Пирязева.

Советский округ Тулы останется без горячей воды до июня

Причиной этого станет ремонт на Фрунзенской котельной.

20 мая на Фрунзенской котельной начнется профилактический ремонт. Об этом сообщает администрация Тулы. На время ремонта приостановят подачу горячего водоснабжения потребителям с 20 мая по 2 июня включительно.

Фрунзенская котельная — самая крупная котельная в Туле, обслуживаемая АО «Тулатеплосеть». Теплоноситель подается в Советский территориальный округ. К системе теплоснабжения подключено 150 многоквартирных жилых домов, 6 детских садов, 6 школ, 95 прочих потребителей. 

Работы проведут согласно утвержденному графику. Запланированы гидравлические испытания тепловых сетей и профилактический ремонт системы горячего водоснабжения. 

Управляющие компании за указанный период проведут работы на внутридомовых инженерных коммуникациях для подготовки МКД к работе в осенне-зимний период.

По всем возникшим вопросам необходимо обращаться по телефонам: АДС «АО „Тулатеплосеть“» (аварийно-диспетчерская служба): 8 (4872) 42-53-21.

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сегодня, в 14:42 0
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