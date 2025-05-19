Советский округ Тулы останется без горячей воды до июня

20 мая на Фрунзенской котельной начнется профилактический ремонт. Об этом сообщает администрация Тулы. На время ремонта приостановят подачу горячего водоснабжения потребителям с 20 мая по 2 июня включительно.
Фрунзенская котельная — самая крупная котельная в Туле, обслуживаемая АО «Тулатеплосеть». Теплоноситель подается в Советский территориальный округ. К системе теплоснабжения подключено 150 многоквартирных жилых домов, 6 детских садов, 6 школ, 95 прочих потребителей.
Работы проведут согласно утвержденному графику. Запланированы гидравлические испытания тепловых сетей и профилактический ремонт системы горячего водоснабжения.
Управляющие компании за указанный период проведут работы на внутридомовых инженерных коммуникациях для подготовки МКД к работе в осенне-зимний период.
По всем возникшим вопросам необходимо обращаться по телефонам: АДС «АО „Тулатеплосеть“» (аварийно-диспетчерская служба): 8 (4872) 42-53-21.