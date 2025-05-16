В Туле СК задержал еще двух зумеров за сбыт наркотиков

Накануне был задержан 16-летний молодой человек, сегодня – еще двое.

16-летний ученик колледжа задержан в Пролетарском округе, сообщает пресс-служба СК. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Аналогичное уголовное дело возбуждено в следственном отделе по Центральному району Тулы. Фигурант — 17-летний подросток.

По данным следствия, в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции были обнаружены места оставления несовершеннолетними «закладок», содержащих наркотические средства в крупном размере.

На данный момент подозреваемые задержаны и допрошены. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, накануне за аналогичное преступление был задержан 16-летний наркодилер.