  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Рейд «Автобус» в Туле: за январь сотрудники ГАИ оштрафовали 592 водителя - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Рейд «Автобус» в Туле: за январь сотрудники ГАИ оштрафовали 592 водителя
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Рейд «Автобус» в Туле: за январь сотрудники ГАИ оштрафовали 592 водителя

Большинство из них ездили на транспортных средствах с неисправностями.

С 21 по 31 января в Тульской области прошло профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на снижение аварийности на пассажирском транспорте и усиление контроля за соблюдением требований закона перевозчиками.

За эти дни сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 592 водителя автобусов. Нарушения распределились следующим образом:

  • 189 водителей управляли транспортными средствами с неисправностями, запрещающими эксплуатацию;
  • 49 водителей ездили на автобусах, не прошедших технический осмотр;
  • 15 — нарушили правила перевозки пассажиров;
  • 31 водитель управлял транспортом без тахографа;
  • 1 водитель управлял автобусом, не имея прав.

ГИБДД Тульской области напоминает всем участникам дорожного движения, а также компаниям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками, о важности соблюдения ПДД и недопущения эксплуатации транспортных средств с техническими неисправностями.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 15:25 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
рейдавтобустульская Госавтоинспекция

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Курской области туляка задержали за перевозку 24 краденных коров
В Курской области туляка задержали за перевозку 24 краденных коров
По делу стройфирмы «Ё-Хаус»* арестовано имущество фигурантов на 41 млн рублей: сколько у них машин, земли и счетов?
По делу стройфирмы «Ё-Хаус»* арестовано имущество фигурантов на 41 млн рублей: сколько у них машин, земли и счетов?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.