Рейд «Автобус» в Туле: за январь сотрудники ГАИ оштрафовали 592 водителя

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Большинство из них ездили на транспортных средствах с неисправностями.

С 21 по 31 января в Тульской области прошло профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на снижение аварийности на пассажирском транспорте и усиление контроля за соблюдением требований закона перевозчиками.

За эти дни сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 592 водителя автобусов. Нарушения распределились следующим образом:

189 водителей управляли транспортными средствами с неисправностями, запрещающими эксплуатацию;

49 водителей ездили на автобусах, не прошедших технический осмотр;

15 — нарушили правила перевозки пассажиров;

31 водитель управлял транспортом без тахографа;

1 водитель управлял автобусом, не имея прав.

ГИБДД Тульской области напоминает всем участникам дорожного движения, а также компаниям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками, о важности соблюдения ПДД и недопущения эксплуатации транспортных средств с техническими неисправностями.