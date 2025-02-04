ЧП на водоводе в поселке Грицовском обещают устранить до 5 февраля

Фото Андрея Шубчинского.

Власти нашли в северной столице аналогичный прибор для ремонта.

Глава Веневского района Андрей Шубчинский провел оперативное совещание по ликвидации аварии на станции очистки воды в поселке Грицовском, произошедшей из-за поломки расходомера, без которого невозможно функционирование автоматизированной системы.

Он сообщил, что найден аналогичный прибор в Санкт-Петербурге и в скором времени его доставят в поселок.

— Планируем до 05.02.2025 ликвидировать аварийную ситуацию и наладить водоснабжение. Выдача бесплатной воды будет осуществляться до устранения аварийной ситуации, — отметил чиновник.

С 4 февраля возобновляется работа пункта раздачи питьевой воды по адресу ул. Первомайская, 21 (центральная площадь), с 10.00 до 22.00.

Организованы дополнительные точки раздачи воды по следующим адресам:

ул. Первомайская, 24 (здание АМО), с 9.00 до 22.00;

ул. Первомайская, 9-а (площадь у остановки), с 15.00 до 22.00.

Начиная с 14.00 текущего дня постаматы будут бесплатно выдавать воду.