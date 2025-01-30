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Отцу упавшего с седьмого этажа ребенка дали 1,5 года ограничения свободы

Отцу упавшего с седьмого этажа ребенка дали 1,5 года ограничения свободы

Дело 37-летнего Максима рассмотрели в Узловском районном суде.

8 сентября 2024 года двухлетний Никита выпал с балкона седьмого этажа общежития в Узловой. По версии следствия, мальчик должен был находиться под присмотром отца, но тот, приняв алкоголь, уснул. Ребенок выбрался на балкон подъезда и упал. От полученных травм он скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обвинение предъявили отцу Никиты — 37-летнему Максиму. 

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30 января Узловский районный суд рассмотрел дело. Отца ребенка приговорили к полутора годам ограничения свободы. 

Отец и мать погибшего ребенка рассказывали журналисту Myslo, как все произошло на самом деле и кого они винят в случившемся.

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