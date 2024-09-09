В Узловой двухлетний ребенок выпал с высоты 7 этажа: его пьяный отец спал в соседней комнате

В Узловой следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительной информации, двухлетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, выпал с высоты 7 этажа в общежитии на улице Гагарина. От полученных травм ребенок скончался.

Отметим, что отец ребенка за несколько минут до трагедии улегся спать, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время с мужчиной работают следователи территориального следственного отдела. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.