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Раскрыта новая схема мошенничества: аферисты крадут данные карт через фальшивые приложения

Раскрыта новая схема мошенничества: аферисты крадут данные карт через фальшивые приложения

Хакеры создают поддельные приложения госорганов на основе технологии NFC — беспроводной передачи данных на короткие расстояния.

NFC-модули есть на многих современных смартфонах: они позволяют расплачиваться в магазинах и снимать деньги в банкоматах. Но мошенники используют ее, чтобы украсть деньги.

Сначала они под разными предлогами уговаривают человека установить на смартфон NFC-программу. Например, чтобы обезопасить профиль на Госуслугах, подать заявление на уплату налога или защитить банковские карты. Легенды могут быть разные.

Фальшивые приложения обычно маскируются под мобильный сервис налоговой, Банка России и других ведомств. Программы могут называться, к примеру, «Госуслуги Верификация», «Защита карт ЦБ РФ», «ЦБРезерв+», «Сертификат Безопасности».

После того как жертва скачивает приложение, ей предлагается «для верификации» приложить банковскую карту к смартфону. У человека даже не возникает подозрений, что он имеет дело с мошенниками: ведь он не выдает никому секретную информацию, не вводит данные на неизвестных сайтах. Но в этот момент NFC-модуль его гаджета передает все реквизиты карты преступникам. Они создают виртуальную копию карты на своем устройстве и снимают с нее деньги в банкомате либо используют ее для оплаты покупок в магазинах.

— Никогда не устанавливайте приложения по просьбе незнакомцев. Даже если они предлагают скачать программу из проверенного магазина приложений, а тем более когда сразу присылают ссылку на загрузку, — рекомендует эксперт по вопросам безопасности тульского отделения Банка России Игорь Ксенофонтов. 

Информацию о новом мобильном сервисе любой организации всегда нужно перепроверять на ее официальном сайте или по телефону горячей линии.

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