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В Ясногорске мужчина не досчитался около 2 млн рублей зарплаты
Фото: ru.freepik.com.

В Ясногорске мужчина не досчитался около 2 млн рублей зарплаты

Компания-должник несколько месяцев не вела финансово-хозяйственную деятельность.

В Ясногорском районе мужчина столкнулся с проблемой невыплаты зарплаты, несмотря на добросовестное выполнение своих рабочих обязанностей. После подачи исполнительного листа судебные приставы начали процесс взыскания долга.

Оказалось, что компания-должник уже несколько месяцев не вела финансово-хозяйственную деятельность, однако в ходе работы судебный пристав обнаружил наличие дебиторской задолженности у третьего лица перед компанией. Оказалось, что организация поставила стальные изделия этому контрагенту, но оплата за продукцию не поступила.

Пристав оперативно наложил взыскание на эту дебиторскую задолженность, что позволило полностью погасить долг по зарплате перед работником.

В 2024 году судебные приставы Тульской области взыскали в общей сложности 28,9 млн рублей задолженностей по зарплате.

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Автор:
сегодня, в 13:28 +2
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