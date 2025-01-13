  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Пожар в военном госпитале на ул. Советской: огонь перешёл на второй этаж - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Пожар в военном госпитале на ул. Советской: огонь перешёл на второй этаж
Фото Алексея Пирязева

Пожар в военном госпитале на ул. Советской: огонь перешёл на второй этаж

По всей видимости, здание не подлежит восстановлению.

На месте крупного пожара в здании военного госпиталя на ул. Советской продолжают работать расчёты МЧС. Огонь перешёл с третьего этажа на второй, спасатели обильно «проливают» помещения по всей площади.

Судя по всему, здание 1859 года постройки не подлежит восстановлению. Движение на улицах Советской и Союзной по-прежнему перекрыто, изменена схема движения ряда маршрутов общественного транспорта.

По данным «Яндекс.Карт» в центре Тулы образовались девятибалльные пробки, скорость движения на отдельных участках не превышает 10 км/ч.

Все подробности происшествия можно найти в нашем сюжете.

Сюжет: Крупный пожар в военном госпитале на ул. Советской
Крупный пожар в военном госпитале Тулы: огонь тушат 65 сотрудников МЧС
Дежурная часть
Крупный пожар в военном госпитале Тулы: огонь тушат 65 сотрудников МЧС
сегодня, в 17:32, 50 4748 1
В горящем здании военного госпиталя рухнула крыша
Дежурная часть
В горящем здании военного госпиталя рухнула крыша
сегодня, в 17:09, 67 5675 0
Из-за пожара в военном госпитале на улице Советской приостановлено движение трамваев и троллейбусов
Жизнь Тулы и области
Из-за пожара в военном госпитале на улице Советской приостановлено движение трамваев и троллейбусов
сегодня, в 16:40, 20 2026 0
Очевидцы: пожар в здании военного госпиталя усиливается
Дежурная часть
Очевидцы: пожар в здании военного госпиталя усиливается
сегодня, в 15:54, 92 9170 1

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 18:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
пожар в военном госпиталепожарвозгораниепроисшествиеЧП
Место
Тульская областьТула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тула в смартфоне: как работает приложение МЧС
Тула в смартфоне: как работает приложение МЧС
Сто тысяч туристов и никаких аварий: в тульском правительстве подвели итоги новогодних каникул
Сто тысяч туристов и никаких аварий: в тульском правительстве подвели итоги новогодних каникул
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.