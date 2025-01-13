Пожар в военном госпитале на ул. Советской: огонь перешёл на второй этаж

Фото Алексея Пирязева

По всей видимости, здание не подлежит восстановлению.

На месте крупного пожара в здании военного госпиталя на ул. Советской продолжают работать расчёты МЧС. Огонь перешёл с третьего этажа на второй, спасатели обильно «проливают» помещения по всей площади.

Судя по всему, здание 1859 года постройки не подлежит восстановлению. Движение на улицах Советской и Союзной по-прежнему перекрыто, изменена схема движения ряда маршрутов общественного транспорта.

По данным «Яндекс.Карт» в центре Тулы образовались девятибалльные пробки, скорость движения на отдельных участках не превышает 10 км/ч.