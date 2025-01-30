В Туле приостановили доступ к сгоревшему зданию военного госпиталя на улице Советской

Фото Дмитрия Дзюбина.

Соответствующий приказ опубликовала региональная инспекция по госохране объектов культурного наследия.

В документе уточняется, что доступ к объекту закрывают «в интересах сохранения объекта культурного наследия регионального значения».



Приостановление доступа не распространяется на собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, их представителей; органов госконтроля и работников организаций, осуществляющих технический, авторский надзор за проведением работ.

Напомним, пожар в военном госпитале случился 13 января. Третий этаж здания XIX века выгорел полностью, второй — местами. Полностью сгорела кровля и башенка со шпилем на углу улиц Советской и Союзной.

Предварительное обследование показало, что перекрытия между 1 и 2-м этажами уцелели, несмотря на то, что они деревянные. Губернатор отметил, что фасад здания со стороны ул. Советской пострадал не так сильно. Он рекомендовал вставить окна и в первую очередь отремонтировать кровлю, чтобы постройка не пострадала от непогоды еще сильнее. И уже после этого начинать разработку плана реставрации.