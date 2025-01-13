Сто тысяч туристов и никаких аварий: в тульском правительстве подвели итоги новогодних каникул

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Первое оперативное совещание в правительстве региона в новом 2025 году состоялось 13 января, аккурат под Старый Новый год.

По словам главы региона Дмитрия Миляева, в новогодние каникулы ситуацию по всем направлениям круглосуточно контролировал оперативный штаб, который действовал на базе Ситуационного центра.

– Для решения возникающих нештатных ситуаций оперативным штабом было организовано взаимодействие со всеми структурами и аварийными службами региона. Серьезных происшествий не допущено. В Ситуационный центр поступила информация о 314 происшествиях, их оказалось на 34% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, – пояснил руководитель Ситуационного центра Тульской области Андрей Журавлев.

По его словам, за новогодние каникулы было 3 инцидента с БПЛА – пострадавших и разрушений нет, 58 нарушений зарегистрировано в системах ресурсоснабжения и жизнеобеспечения – все они были оперативно устранены.

Как рассказал руководитель областного УМВД Андрей Даценко, в период каникул на территории региона было зарегистрировано 120 преступлений, из них 61 раскрыто.

– На территории области прошло 91 мероприятие, в которых приняли участие около 32 тысячи человек. Для охраны общественного порядка было задействовано более 500 сотрудников правоохранительных органов. Нарушений общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий не допущено, – отметил Андрей Даценко.

По словам главного полицейского, на территории региона проведены мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота, хранения и применения пиротехнических изделий. Возбуждено 38 дел об административных правонарушениях. Изъято 79 упаковок контрафактной пиротехнической продукции.

По линии ГИБДД пресечено 126 фактов управления транспортом в состоянии опьянения, причем 11 – повторно. Задержано 13 водителей, лишенных права управления транспортными средствами.

По словам руководителя главного управления МЧС России по Тульской области Алексея Павлова, в новогодние каникулы никаких ЧС не произошло, пожаров на социально-значимых и производственных объектах не зарегистрировано.

Татьяна Абросимова, министр труда и соцзащиты региона, рассказала о том, как были организованы новогодние мероприятия для детей. С 19 по 26 декабря представления с Дедом Морозом и Снегурочкой в Тульском цирке, Ледовом дворце, Тульском театре драмы, филармонии посещали дети с ограниченными возможностями здоровья, в трудной жизненной ситуации, дети участников СВО, дети из семей, вынужденно покинувших свои дома и др. Все они получили сладкие подарки.

Губернаторские елки посетили более 32 тысяч детей, из них порядка 5,5 тысяч детей побывали на новогодних мероприятиях, проводимых в городах и районных центрах Тульской области.

Отдельная программа новогодних мероприятий была предусмотрена для детей погибших участников СВО. Почти 300 ребят в сопровождении взрослых посетили главную елку страны - Кремлевскую Елку, сказочное шоу «Елка телеканала «Карусель» во Дворце Ирины Винер, представление в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского. В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге побывали 56 детей.

Не остались без внимания и дети, проживающие на нашей подшефной территории в Мариуполе. Для них передано 1000 новогодних подарков.

По словам замминистра культуры и туризма Тульской области Елены Мартыновой, в дни новогодних и рождественских праздников Тульскую область посетили 103 тысячи туристов (в прошлом году было 97 тыс.).

Всего туристов принимали 226 гостиниц по всей Тульской области. Дополнительно 150 номеров в модульных отелях в Алексине, Кимовском и Заокском районах введено в декабре в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Интерес у гостей вызывает разнообразие возможных вариантов отдыха в регионе: глэмпинг на карьерах, русская усадьба, загородный сетевой отель. Традиционную популярность имел гастрофестиваль «Левшинский обед», который состоялся уже в четвертый раз и был посвящен русской кухне первой трети XIX века.

Спрос на экскурсионные услуги вырос не только в Туле, но и в малых городах региона. По словам министра культуры Татьяны Рыбкиной, в Веневе число гостей этой зимой выросло в 4 раза. Стабильно высок интерес гостей к туристическим объектам в Алексине, Заокском, Щекинском, Богородицком районах. В этом сезоне заметно вырос турпоток в Ефремов и Ясногорск. Этому способствовала реализация масштабного проекта «Музейная зима».

В историческом центре Тулы была организована театрализованная квест-экскурсия по Музейному кварталу. Она стала частью программы «Новогодний бейдж», в которую вошли экскурсия на туристическом трамвае, различные интерактивные квесты и другие активности. Более 1000 человек приняли участие в акции.

По словам министра культуры Татьяны Рыбкиной, аншлаги были все дни каникул и в тульских театрах, и в филармонии.

– Новогодние праздники прошли спокойно, без происшествий, – подвел итог губернатор Тульской области. – Благодарю всех сотрудников правоохранительных органов и служб жизнеобеспечения за слаженную работу. Все больше туристов приезжает к нам. Если акция «Новогодний бейдж» имела такой успех, надо придумать что-то подобное и на летний период. Туристы становятся все более взыскательными, поэтому нам надо делать их отдых еще более интересным, доступным и комфортным.