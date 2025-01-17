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В Туле часть улицы Союзной перекроют до 25 января из-за работ в сгоревшем госпитале
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле часть улицы Союзной перекроют до 25 января из-за работ в сгоревшем госпитале

Движение ограничили сегодня, 17 января.

В Туле сегодня, 17 января, ограничат движение транспорта на улице Союзной. Мера затронет участок от улицы Советской до Благовещенского переулка. Ограничения продлятся до 25 января, сообщили в администрации города. 

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Данные меры связаны с восстановительными работами на территории военного госпиталя. 

Напомним, пожар в военном госпитале случился 13 января. Третий этаж здания XIX века выгорел полностью, второй — местами. Полностью сгорела кровля и башенка со шпилем на углу улиц Советской и Союзной. 

Предварительное обследование показало, что перекрытия между 1 и 2-м этажами уцелели, несмотря на то, что они деревянные. Губернатор отметил, что фасад здания со стороны Советской улицы пострадал не так сильно. Он рекомендовал вставить окна и в первую очередь отремонтировать кровлю, чтобы постройка не пострадала от непогоды еще сильнее. И уже после этого начинать разработку плана реставрации.

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