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В агентствах недвижимости проходят обыски по уголовному делу «Ё-Хауса»

В агентствах недвижимости проходят обыски по уголовному делу «Ё-Хауса»

Масштабные следственные действия идут в Туле и Богородицке.

В рамках расследования дела по факту многомиллионного мошенничества, возбужденного в отношении руководства компании «Ё-ХАУС» (ООО «Партнер») в настоящий момент проходят обыски в офисах одного из крупнейших агентств недвижимости Тульской области. Об этом Myslo стало известно из собственных источников. 

Следователи изымают документацию и программное обеспечение в офисах компании, расположенных в Туле и Богородицке. 

Поводом для обысков мог стать факт, что риэлторы участвовали и в сделках по строительству домов «Ё-хауса» и в договорах с «инвесторами». 

Инвесторами в деле «Ё-хауса» были люди, которые оформляли ипотеку под строительство домов, но передавали кредитные средства застройщику, а дома в реальности получать не планировали. Инвестиционный контракт предполагал, что застройщик сам гасит ипотеку, платит налоги на имущество, а после постройки продает дом подороже.

За финансирование строительства инвестору обещали вознаграждение в 500 тыс. рублей. По некоторым данным, такие договоры заключили 38 человек, некоторые из них даже не знали, где находился «их будущий дом», под который они оформляли кредит. Myslo подробно рассказывал об этой схеме здесь.

Также по информации издания, завтра будет избрана мера пресечения Никите Кащеевумаркетологу компании «Ё-Хаус», а по неподтвержденной информации — ее коммерческий директор. Напомним, он был задержан 4 декабря.

Вероятнее всего, следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу: по данным Myslo, один из братьев Амелиных (тоже фигурантов дела) уже покинул пределы России. 

Напомним, в отношении руководства компании «Ё-Хаус» полиция возбудила уже семь уголовных дел

Истории о том, как люди платили ипотечные миллионы за пустоту, читайте в сюжете Myslo.

Сюжет: Ё-Хаус: Ипотечные миллионы за фундамент
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сегодня, в 17:37 +2
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ТулаТульская область
 

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