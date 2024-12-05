Татьяна Разумовская о демографии в России: «Необходима прямая социальная и финансовая помощь семьям»

Председатель комиссии по соцполитике, трудовым отношениям и демографии Общественной палаты Тульской области – о семье, традициях и демографическом вопросе.

Подходит к завершению год, объявленный Президентом годом семьи. На протяжении нескольких лет в обществе остро назрел демографический вопрос, в том числе вопрос поддержки семей. Сейчас страна делает уверенные шаги на пути восстановления полноценного исторического образа российской семьи, наших семейных устоев, традиций и формирования ценностного отношения к семье. И здесь главное — идеологический аспект: нам вновь нужно объяснить самим себе и нашим детям, что семья — это то, откуда мы питаем силы, получаем уверенность в себе и защиту. Как бы высокопарно это ни звучало.

Объявление Президентом страны Годом семьи стало ответом на многие запросы: необходима прямая социальная и финансовая помощь семьям.

Вопрос поддержки семей возник в стране не впервые. Так же остро он стоял и в момент становления нового государства — Российской Федерации. Во многом из-за общественно-политических событий 90-х годов прошлого века. Это и нестабильная экономическая и политическая ситуация, рост безработицы, падение рождаемости и повышение смертности, увеличение числа разводов. Меры поддержки семей со стороны государства уже были просто необходимы.

Именно в тот период принимается Конституция РФ, которая закрепила правовые нормы, направленные на поддержку семей, материнства и детства; зарождается понятие государственной семейной политики. До сих пор она — неотъемлемая часть социальной политики страны.

Индивидуальный подход

Комиссия по социальной политике, трудовым отношениям и демографии Общественной палаты Тульской области ведет постоянную работу по вопросам своей компетенции. В обсуждении вопросов семьи и демографии принимают участие профильные органы исполнительной власти области, их подведомственные учреждения, общественные советы.

При работе с семьями и разными категориями граждан четко прослеживается необходимость индивидуального подхода.

Так, 26 апреля 2024 года был проведен круглый стол на площадке некоммерческой организации региона «Трисомик», которая работает с детьми с синдромом Дауна. Обсуждались вопросы медико-экспертной оценки детей с ментальными особенностями при переходе во взрослую жизнь, возможность включения инвалида 18+ в жизнь общества, возможности трудоустройства и медицинского сопровождения. Общие вопросы, которые были поставлены на повестку дня, в результате касались каждого конкретного случая присутствующих на заседании семей. И, соответственно, решение проблем вырабатывалось индивидуально.

Национальный проект «Демография»

Благодаря нацпроекту женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и безработные мамы дошкольников бесплатно повышают квалификацию. А если решили сменить профессию, можно пройти переобучение и получить новую востребованную специальность — тоже бесплатно.

У молодых мам все больше возможностей для профессионального роста, даже во время декрета.

Важно помогать и молодым семьям. В частности, в Тульской области такая поддержка оказывается студенческим семьям: на региональном уровне им установлены выплаты, предусмотрены и другие меры поддержки.

Комиссия по социальной политике, трудовым отношениям и демографии Общественной палаты Тульской области взаимодействует с Министерством труда и социальной защиты Тульской области по вопросам реализации нацпроекта «Демография». Это информирование потенциальных участников проектов, обратная связь и отзывы, контроль сроков и исполнения плановых показателей.



Татьяна Разумовская.

Рост рождаемости и поддержка семей — в числе ключевых задач национальных проектов «Кадры», «Молодежь и дети», «Семья», которые стартуют в 2025 году. В настоящее время Правительством РФ совместно с регионами активно ведется работа к началу их реализации с 1 января 2025 года.

Молодежь

В октябре на расширенном заседании круглого стола обсудили вопрос «Трудоустройство и занятость молодежи, в том числе выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений». Важнейшая задача, поставленная руководством области перед всеми участниками рынка труда, закрепить молодежь в нашем регионе, чтобы они после школы поступали на обучение в учебные заведения области и после их окончания оставались работать в Тульской области.

Согласно проведенному опросу ВЦИОМ, на вопрос «Что на Ваш взгляд является совершенно необходимым для создания семьи?» в топ-6 ответов на первое место поставлена «Любовь» (69% респондентов 18-24 года; 63% — 25-34 года). Далее — «Уровень доходов, позволяющих жить независимо от родителей» (39% респондентов 18-24 года; 41% — 25-34 года), «Жилье для отдельного проживания от родителей» (27% респондентов 18-24 года; 42% — 25-34 года), «Общий взгляд на число детей и их воспитание, распределение семейных обязанностей, профессиональные планы» (35% респондентов 18-24 года; 30% — 25-34 года).

Очень важно для молодежи формирование семейных ценностей.

Одна из угроз традиционным ценностям - распространение в российском обществе идеологии бездетности - чайлдфри. Это ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения. Этому противостоит федеральный закон, вступивший в силу 4 декабря 2024 года. В соответствии с ним пропаганда идеи чайлдфри стала наказуемой. За распространение идеологии осознанного отказа от деторождения в СМИ, интернете, фильмах и рекламе в России теперь предусмотрены штрафы.

Региональный аспект

В октябре текущего года подписано Областное трехстороннее соглашение между Правительством Тульской области, Тульской Федерацией профсоюзов и Тульским Союзом работодателей о внедрении Регионального демографического стандарта. Он вводит дополнительные меры, направленные на укрепление здоровья людей, улучшение жилищных условий, финансовую поддержку, использование гибкого графика труда, сокращенной рабочей недели, возможности бесплатно заниматься спортом и другое.

В октябре на расширенном заседании круглого стола в Общественной палате Тульской области обсудили вопрос о внедрении корпоративных практик по поддержке семейных работников на предприятиях Тульской области с тем, чтобы популяризовать это важное событие в нашем регионе.

Поддержка семей и молодежи в Тульской области требует комплексного подхода, включающего законодательные инициативы, социальные программы и активное сотрудничество между различными заинтересованными сторонами. Учитывая результаты опросов и актуальные вызовы, важно продолжать работу по формированию позитивного имиджа семьи и укреплению ее ценностей в обществе.