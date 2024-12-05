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Совместный рейд ГИБДД и приставов: в Тульской области с должников взыскали более 50 миллионов рублей
Фото Алексея Пирязева.

Совместный рейд ГИБДД и приставов: в Тульской области с должников взыскали более 50 миллионов рублей

Составлено почти 500 административных протоколов.

С 18 по 29 ноября в Тульской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Управления федеральной службы судебных приставов провели рейды. Задерживали транспортные средства, их владельцев и водителей, имеющих задолженность за неоплаченные штрафы по линии ГИБДД.

В рамках профилактического мероприятия «Должник» на нарушителей составили 471 протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания).

Взыскано более 50 миллионов рублей.

Совместная работа Госавтоинспекции и УФССП в данном направлении на территории региона будет продолжена.

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Фотограф:
сегодня, в 17:45 0
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