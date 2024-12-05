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Никита Кащеев задержан по делу «Ё-ХАУСа»: видео
Фото Дмитрия Дзюбина.

Никита Кащеев задержан по делу «Ё-ХАУСа»: видео

В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Маркетолог компании «Ё-ХАУС» (ООО «Партнер»), а по неподтвержденной информации — ее коммерческий директор, Никита Кащеев задержан по делу о мошенничестве. Компания обманула десятки туляков: люди вложили в нее ипотечные миллионы, а дома им так и не построили. А в Коптево под Тулой «Ё-ХАУС» планировал построить коттеджный поселок Чувства (флагманский проект компании) прямо на землях сельхозназначения, но так и не построил. 

В самое ближайшее время статус Кащеева может измениться — с подозреваемого на обвиняемого. По нашим данным, в течение ближайших суток следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

— В следственной части по расследованию преступлений и организованной преступной деятельности СУ УМВД России по городу Туле продолжается расследование по уголовным делам, возбужденным по факту совершения мошеннических действий со стороны ряда лиц из числа сотрудников ООО «Партнер» (коммерческое название «Ё-ХАУС»), — сообщает УМВД. — В результате следственных действий получены доказательства, послужившие основанием для признания подозреваемым одного из фигурантов, который был задержан. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

Также одному из сотрудников ООО «Партнер» присвоен статус подозреваемого, в отношении указанного лица избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время в полицию обратилось 85 клиентов ООО «Партнер», перед которыми организация не исполнила свои обязательства по строительству индивидуальных жилых домов. Расследование уголовного дела продолжается, в ходе которого будут установлены все обстоятельства и иные возможные соучастники преступления.

В отношении руководства компании «Ё-ХАУС» полиция возбудила уже семь уголовных дел

Истории о том, как люди платили ипотечные миллионы за пустоту, читайте в сюжете Myslo.

Сюжет: Ё-Хаус: Ипотечные миллионы за фундамент
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