В Заречье 17-летний ревнивец зарезал соперника: уголовное дело направлено в суд

Фото из архива Myslo

Кровавая драма произошла во дворе многоэтажки на ул. М. Горького.

В ночь на 24 мая там поссорились двое молодых людей – 18-летний парень приревновал девушку к 17-летнему знакомому и вызвал его «на разговор». Ссора закончилась поножовщиной: несовершеннолетний получил множественные ранения и скончался на месте.

Ревнивец был оперативно установлен и задержан. Следователи собрали все доказательства его причастности к убийству. В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину и подробно рассказал о случившемся.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.