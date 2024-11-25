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В Заречье 17-летний ревнивец зарезал соперника: уголовное дело направлено в суд
Фото из архива Myslo

В Заречье 17-летний ревнивец зарезал соперника: уголовное дело направлено в суд

Кровавая драма произошла во дворе многоэтажки на ул. М. Горького.

В ночь на 24 мая там поссорились двое молодых людей – 18-летний парень приревновал девушку к 17-летнему знакомому и вызвал его «на разговор». Ссора закончилась поножовщиной: несовершеннолетний получил множественные ранения и скончался на месте.

Ревнивец был оперативно установлен и задержан. Следователи собрали все доказательства его причастности к убийству. В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину и подробно рассказал о случившемся.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

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