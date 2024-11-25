  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Из-за плановых отключений жители тульского ЖК просят организовать им бесплатную раздачу воды - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Из-за плановых отключений жители тульского ЖК просят организовать им бесплатную раздачу воды

Из-за плановых отключений жители тульского ЖК просят организовать им бесплатную раздачу воды

Жильцам на пять дней отключат горячую воду, а холодную будут давать только по ночам.

В редакцию Myslo с криком о помощи обратились жители ЖК «Московский». О своей проблеме они рассказали в нашем телеграм-канале.

— ЖК «Московский» по адресу: Павшинский мост, 1 решили планово отключить от горячей воды на пять дней. И в эти же дни — от холодной, но ее будут включать только на ночь. УК об этом сообщила меньше, чем за день до отключения. Информация на подъезде и в чате дома появилась сегодня после обеда, — рассказала тулячка Ксения. 

По ее словам, это стало полной неожиданностью для жителей. 

— Воду на профилактику в августе отключали на 10 дней. Но тогда за две недели сообщили, а тут неожиданность для всех! Обеспечить водой жильцы должны сами себя, бесплатной раздачи не будет. Рабочие дни, люди с работы даже не смогут помыться.

Жильцы просят как минимум организовать раздачу воды для них. А как максимум — не отключать воду вообще.

— Или хотя бы, чтобы горячую воду, как и холодную, включали бы ночью, — написала Ксения.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 19:30 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
отключение воды

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За неделю почти 4000 туляков подхватили ОРВИ
За неделю почти 4000 туляков подхватили ОРВИ
В Заречье 17-летний ревнивец зарезал соперника: уголовное дело направлено в суд
В Заречье 17-летний ревнивец зарезал соперника: уголовное дело направлено в суд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.