Из-за плановых отключений жители тульского ЖК просят организовать им бесплатную раздачу воды

Жильцам на пять дней отключат горячую воду, а холодную будут давать только по ночам.

В редакцию Myslo с криком о помощи обратились жители ЖК «Московский». О своей проблеме они рассказали в нашем телеграм-канале.

— ЖК «Московский» по адресу: Павшинский мост, 1 решили планово отключить от горячей воды на пять дней. И в эти же дни — от холодной, но ее будут включать только на ночь. УК об этом сообщила меньше, чем за день до отключения. Информация на подъезде и в чате дома появилась сегодня после обеда, — рассказала тулячка Ксения.

По ее словам, это стало полной неожиданностью для жителей.

— Воду на профилактику в августе отключали на 10 дней. Но тогда за две недели сообщили, а тут неожиданность для всех! Обеспечить водой жильцы должны сами себя, бесплатной раздачи не будет. Рабочие дни, люди с работы даже не смогут помыться.

Жильцы просят как минимум организовать раздачу воды для них. А как максимум — не отключать воду вообще.

— Или хотя бы, чтобы горячую воду, как и холодную, включали бы ночью, — написала Ксения.