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  4. Если ваше детство прошло в СССР, вы легко вспомните имена и клички героев советских мультиков - Новости Тулы и области - MySlo.ru
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Если ваше детство прошло в СССР, вы легко вспомните имена и клички героев советских мультиков

Если ваше детство прошло в СССР, вы легко вспомните имена и клички героев советских мультиков

Помните ли вы, как зовут маму дяди Федора или мышей из мультфильма про Леопольда?

Что ж, пришло время освежить вашу память!

 

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