Этого водителя уже штрафовали за встречные трамвайные пути. А он опять тут!

Ольга прислала в нашу традиционную рубрику запись, которую видеорегистратор ее авто сделал в районе перекрестка ул. Фридриха Энгельса и ул. Гоголевской в Туле. На кадрах видно, как белый автомобиль Mazda движется по встречным трамвайным путям и поворачивает с них налево.

«Можно ей добавить? Уж очень нагло себя ведет!» — прокомментировала автор видео.

Напомним, раннее мы публиковали видео с этим же автомобилем. Региональная Госавтоинспекция недавно сообщила, что сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Туле провели по нему административное расследование и в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения вынесли постановление об административном правонарушении и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.

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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.