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Жители дома на улице Курковой: «Вандалы портят наши новенькие лифты!»

Жители дома на улице Курковой: «Вандалы портят наши новенькие лифты!»

Туляки не могут найти управу на вредителей.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 11 по улице Курковой в Туле. По словам людей, этим летом в доме поставили новые лифты, которые тут же стали точкой притяжения для вандалов:

— Каждый лифт стоит баснословных денег, но хулиганы эти лифты портят! Рисуют на стенах краской, царапают поверхности ключами. В одном подъезде проломили стену лифта. Это полный беспредел! Лифты оплачены из общественных денег, а какая-то шпана портит наше домовое имущество! Городская управляющая компания заявила, что это не их дело и надо обращаться в полицию. Но у полиции свой ответ: «Не пойман, не вор!» 

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