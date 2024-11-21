Жители дома на улице Курковой: «Вандалы портят наши новенькие лифты!»

В редакцию Myslo обратились жители дома № 11 по улице Курковой в Туле. По словам людей, этим летом в доме поставили новые лифты, которые тут же стали точкой притяжения для вандалов:

— Каждый лифт стоит баснословных денег, но хулиганы эти лифты портят! Рисуют на стенах краской, царапают поверхности ключами. В одном подъезде проломили стену лифта. Это полный беспредел! Лифты оплачены из общественных денег, а какая-то шпана портит наше домовое имущество! Городская управляющая компания заявила, что это не их дело и надо обращаться в полицию. Но у полиции свой ответ: «Не пойман, не вор!»