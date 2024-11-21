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В Туле прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в трех квест-комнатах
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Туле прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в трех квест-комнатах

На предпринимателей завели дела об административных правонарушениях.

В Туле в детском лофт-квесте «Дети в теме», квесте «Восприятие», квесте INCUBO не были разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для работников и не велись журналы эксплуатации систем противопожарной защиты, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Сотрудники не прошли обучение мерам пожарной безопасности, в уголках потребителя не размещена информация об индивидуальных предпринимателях, оказывающих услуги, режиме работы организаций, перечне и ценах.

В отношении трех индивидуальных предпринимателей возбудили дела об административных правонарушениях.

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Автор:
сегодня, в 16:31 0
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