В Туле прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в трех квест-комнатах

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Туле в детском лофт-квесте «Дети в теме», квесте «Восприятие», квесте INCUBO не были разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для работников и не велись журналы эксплуатации систем противопожарной защиты, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники не прошли обучение мерам пожарной безопасности, в уголках потребителя не размещена информация об индивидуальных предпринимателях, оказывающих услуги, режиме работы организаций, перечне и ценах.

В отношении трех индивидуальных предпринимателей возбудили дела об административных правонарушениях.