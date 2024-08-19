Бункер от апокалипсиса, царь-педофил и Бог по QR-коду: что проповедуют тульские сектанты

Они могут все: предсказать будущее, спасти от конца света, исцелить от смертельной болезни. Так о себе говорят люди, именующие себя духовными лидерами и обещающие различные блага в обмен на веру и, конечно же, деньги.

Чем опасны различные оккультные и религиозные объединения — в материале Myslo.

Памятник глупости

47-летний Александр из города Щекино (имя изменено по просьбе героя публикации. — Прим. ред.) попал в оккультную секту через жену. Пока мужчина успешно занимался бизнесом, его 44-летняя супруга усердно посещала курс астрологических прогнозов и училась технике предсказания будущего:

— Я сходил вместе с ней на пару собраний, увиденное показалось занятным, — рассказывает мужчина. — Лидер секты, обаятельная миниатюрная женщина, увлеченно рассказывала про звезды, как можно легко по ним предугадывать грядущие события. Составляла карты благоприятных дней для сделок в бизнесе и подсказывала, в какие дни лучше избегать даже разговоров о делах. Втянулся и незаметно для себя стал постоянным участником, адептом, если изволите.





Астролог никогда не просила с учеников деньги — отдавали по своей воле. Мол, в разговорах старожилы секты указывали приемлемую сумму, которую можно внести за «урок». А пару лет назад, на очередном собрании, лидер огорошила последователей: женщина заявила, что «увидела знамения конца света».

— Говорила уверенно и спокойно, не разводила панику с истерией, — продолжает Александр. — И как-то логично все звучало из её уст. Можно сказать, мы сами пришли к выводу, что необходимо строить бункер для того, чтобы переждать апокалипсис. Это требовало серьезных денежных вливаний — счёт шел на миллионы рублей. Бункер практически выстроили, закупили припасы на годы вперед.

А мир и не думал слетать с катушек — тогда у меня и закрались сомнения. К этому времени я лишился уже половины состояния.

Мужчина попробовал поговорить с женой. Мягко намекнуть, что конца света вроде бы не предвидится, а деньги тают с каждым её визитом на собрания. В ответ на это женщина устроила скандал, заклеймила его «неверующим в истину», а потом и вовсе набросилась с ножом.

— Стало понятно, что здоровью жены был нанесён колоссальный вред, — завершает бизнесмен. — Я неоднократно оплачивал ей посещение психотерапевта, так как у нее начались панические атаки.

В итоге пришлось развестись, потому что жить с ней стало просто небезопасно.

Деньги я, разумеется, вернуть не смог, ведь отдавал их добровольно и без каких-либо расписок. Более того, потом сам целый год проходил терапию, чтобы восстановить душевное равновесие. С женой не виделся уже давно, да и нет желания снова слушать байки про армагеддон. Лидер секты, насколько я знаю, в настоящее время покинула регион. Наверное, уехала за новыми адептами. А бункер так и стоит недостроенным — памятник моей глупости.

Православие с Луны

Идея близкого апокалипсиса вообще одна из самых популярных у сектантов. Достаточно вспомнить 42-летнего основателя «Царской Империи» Леонида Власова, гордо называвшего себя «схимитрополитом Зосимой». Несколько лет назад последователи Зосимы пытались вести свою деятельность в Тульской области. Выкупили земельный участок в посёлке Луна и выстроили там обитель, заявляя, что «православие на Русь придёт с Луны».

— Несмотря на то, что Зосима вел бурную деятельность в интернете, в реальности у него было не так много последователей, — комментирует источник Myslo из правоохранительных органов. — Ролики бывшего уголовника набирали сотни тысяч просмотров и десятки тысяч подписчиков. А вот следовать за ним люди не спешили: в Белевский район с ним приехало лишь около двадцати приверженцев. Идеи у него отнюдь не новые: призывал готовиться к концу света, жечь паспорта. И якобы только под защитой его длани можно было спастись.



Леонид Власов.

Адепты Зосимы уверяли, что апокалипсис наступит в 2028 году. Развешивали листовки в православных храмах, ввязывались в драки с теми, кто критиковал схимитрополита. На Луне община базировалась два года, после чего переехала в Ульяновскую область — после того, как их деятельностью всерьез заинтересовались правоохранители.

— Вместе с ним из Тульской области уехало человек 7-8, в том числе мой товарищ, — делится с Myslo житель посёлка Луна, пожелавший сохранить анонимность. — Расписание у них было стандартное: молитва, а потом собрание, на котором распределяются обязанности. Кто-то поддерживал порядок в домах, кто-то готовил еду. Остальные снимали ролики в поддержку Зосимы.

Мой друг так проникся идеями секты, что продал квартиру, машину, выкинул паспорт. Пытался и меня завлечь.

Говорил, что на территории России появится независимое государство, в котором будет мир да порядок молитвами Зосимы.





После переезда из Тульской области последователь секты прекратил общение со знакомыми: если изначально разрешалось совершать до двух звонков в месяц, то потом им оставили лишь общий телефон, запретив использовать мобильные.

— К 2024 году Зосима успел объявить себя патриархом и царем триединой Руси. Он открыто требовал от своих соратников осуществлять террористическую деятельность и препятствовать законной деятельности государственной власти. В ходе спланированной спецоперации в феврале 2024 года деятельность религиозной группы пресечена, ее организаторы и участники задержаны. 42-летний ранее судимый мужчина и трое его помощников арестованы, возбуждено несколько уголовных дел. Основателю псевдоправославного религиозного сообщества грозит до 10 лет лишения свободы, — сообщили Myslo в пресс-службе СУ СКР по Ульяновской области.

Отметим, пока идет расследование уголовного дела, секта Зосимы продолжает жить: в настоящий момент она насчитывает от 5 до 10 тысяч последователей. А аудитория соцсетей приближается к 200 000 человек.



В таких домиках ютились адепты Зосимы в Тульской области.

Богкроссинг

Несмотря на то, что деятельность многих сект в России законодательно запрещена, последователи экстремистских организаций не прекращают незаконную деятельность. Для вербовки новых участников они используют самые разные методы. Наиболее популярный из них — распространение своих идей через полки буккросинга.

— По нашим данным, всего в Туле и области на сегодняшний день насчитывается около 20 видов различных сект и оккультных объединений, — говорит заместитель руководителя миссионерского отдела Тульской епархии Алексей Ярасов. — Неудивительно, что сектанты всех мастей давно облюбовали ящики буккроссинга для распространения своей литературы. В последнее время наши волонтеры часто находят там книги адвентистской лжепророчицы Эллен Уайт и другие подобные издания. Очень сложно отследить, кто и когда приносит издания в эти ящики. Я могу лишь порекомендовать тулякам проявлять бдительность: при обнаружении сомнительной литературы — как минимум не брать ее.



Алексей Ярасов.

По словам Ярасова, с православной точки зрения любая секта деструктивна и опасна, но если говорить со светской плоскости, то наиболее серьезный вред психическому и физическому здоровью туляков наносила секта свидетелей Иеговы (признана экстремистской и запрещена в России — Прим. ред.):

— В судебном порядке было зафиксировано, что люди приобретали проблемы с психикой, находясь в этой секте. Также нельзя не отметить, из-за вероучения адепты должны отказываться от переливания крови — это приводило к гибели людей. В том числе и детей, которым родители банально запрещали лечиться. На момент запрета в Тульской области у секты было более 1000 последователей.

Понятно, что они никуда не делись и сейчас занимаются миссионерской деятельностью, используя методы конспирации.

Разбрасывают по почтовым ящикам рукописные письма, предлагают изучить библию онлайн. Оставляют контактные номера, чтобы люди могли связаться и посетить их собрания.

Осенью 2023 года в Туле вынесли приговор сразу четырем вербовщикам в эту секту. На протяжении четырех лет трое мужчин и женщина передавали последователям религиозную литературу, признанную экстремистским материалом, организовывали собрания, распространяли информацию о деятельности незаконной религиозной организации. Приговор суда оказался довольно гуманным — все подсудимые получили условные сроки.

— Не следует забывать и об опасности эзотерики, — упоминает Алексей Ярасов. — Интерес к ней возник с началом пандемии коронавируса и не угасает до сих пор. Маги, ворожеи и гадалки стали нумерологами, астропсихологами и тарологами, предлагая людям контент на актуальные темы. Обращение к ним в лучшем случае просто оставит человека без денег. В худшем — приведет к гибели. Ведь надеясь на исцеление от недугов посредством посещения сеансов и практик, люди перестают обращаться к врачам и запускают болезни. Российские законы содержат положения, которые могут привлекать к ответственности создателей и идеологов сект, пояснила Myslo адвокат Алёна Романова. Помимо статьи уголовного кодекса РФ за создание экстремистской организации, предусмотрена ответственность за создание и участие в некоммерческой организации, посягающей на личность. За это предполагается до 6 лет лишения свободы. Кроме этого, само участие в запрещенной организации также преследуется по закону:

Алена Романова — Помимо возможных гражданских рисков для участников таких образований в виде возможного взыскания с них долгов, существуют и уголовные. Например, если на основании решения суда Минюст признает организацию экстремистской, то за участие в ней человек может быть привлечен к уголовной ответственности за участие в экстремистском сообществе. За это предполагается срок до 6 лет.

Кроме того, публичные призывы к созданию отдельного государства на территории России могут быть расценены как публичные «призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны», уточнила адвокат. За это можно отправиться в колонию на срок до пяти лет. В остальном наказание зависит от конкретных деяний и эпизодов, которые будут установлены правоохранительными органами.